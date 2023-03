Ex-paquita Thalita Ribeiro é pedida em casamento por ex-ator mirim em Paris

Em entrevista à CARAS, Thalita Ribeiro contou os detalhes de sua viagem para celebrar os 10 anos de casamento com Patrick Oliveira

A ex-paquita Thalita Ribeiro (34) está puro êxtase desde que decidiu sair de férias para celebrar os 10 anos de casamento com o ex-ator mirim Patrick Oliveira. Passando uma temporada na Europa, o maridão lhe fez um segundo pedido de casamento, mas desta vez no alto da Torre Eiffel.

Em entrevista à CARAS Brasil, Thalita revelou detalhes da viagem romântica e garantiu que tudo tem sido muito especial. "Passamos por Milão, Firenze e Genebra até chegar nos alpes franceses, para poder esquiar. Foi uma viagem maravilhosa, só eu e Patrick. Até então nunca tínhamos viajado sozinhos ", disse ela, que é mãe de Theo, que está com quatro anos.

Depois de alguns dias de muito romantismo, o casal se reencontrou com o filho, que estava no Brasil com as avós. A chegada da família em Paris foi o momento perfeito para Patrick fazer o pedido para Thalita.

"Em um dos passeios, lá no alto da Torre Eiffel, o Patrick me fez uma surpresa na qual me pediu em casamento de novo. Foi um momento emocionante, porque ele disse que sempre quis me pedir em casamento no alto da torre, mas na época quando ele me pediu em casamento, não tínhamos condições de ir . Foi um momento inesquecível para fechar essa comemoração com chave de ouro", declarou.

Leia também: Ex-paquita Thalita Ribeiro revela história marcante com Xuxa: "Me ajudou"

A jornalista, que atualmente trabalha ao lado de Patrick em uma produtora de audiovisual, confessou que não suspeitava do pedido de casamento e até imaginou que poderia ser uma pegadinha do marido.

"Foi realmente uma surpresa, eu não imaginava. Quando ele começou a falar, eu achei que ele fosse brincar, mas aí quando ele ajoelhou e abriu aquela caixinha com uma aliança, eu não acreditei . Eu até brinquei: ‘agora a gente vai ter que casar de novo, renovar os votos com o Theo’", disse ela, que fez parte da geração 2000 das paquitas.

Foto: Arquivo Pessoal

LONGEVIDADE NO RELACIONAMENTO

Ainda durante o bate-papo, a loira contou sobre o segredo para manter a longevidade do casamento. Para Thalita, o companheirismo e respeitar o espaço do outro é muito importante no matrimônio.

"Acho que não tem muita receita, mas o que é importante para o casal é cumplicidade, parceria e isso eu e o Patrick temos muito. A gente gosta de ficar junto, temos uma troca legal e a sinceridade está sempre em primeiro lugar. Somos diferentes na personalidade, mas também a gente se completa muito, mas acima de tudo, o querer estar juntos é importante", refletiu.

VIAGEM SEM O FILHO

A viagem internacional de Thalita e Patrick não foi apenas especial por conta da data, mas também por marcar um novo momento na história do casal. Isso porque desde o nascimento do pequeno Theo, eles nunca tiveram um tempinho a sós.

"Ter esse tempo só para gente, sem ficar pensando no horário que a criança vai comer, pensar e curtir esse momento só pra nós dois, é muito importante para o casal. Foi importante para o Theo também, estar com outras pessoas que amam ele e saber que a gente está em um momento se curtindo ", contou a mamãe.

Muito apegada ao pequenino, Thalita não negou que sofreu um pouquinho de saudades. "Qualquer coisa que a gente via a gente pensava: ‘imagina o Theo aqui’", lembrou.

"Chorei algumas noites de saudades, mas graças a deus temos a tecnologia que permite a gente falar o tempo todo. Ficava com saudades, mas quando a gente ligava e via que ele estava bem, isso me tranquilizava", disse.