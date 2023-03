Ex-paquita Thalita Ribeiro revela história marcante com Xuxa: "Me ajudou"

Em entrevista à CARAS, a ex-paquita Thalita Ribeiro disse que Xuxa lhe ajudou em momento difícil da infância

A ex-paquita Thalita Ribeiro (34) guarda grandes lembranças da época que trabalhou lado a lado com Xuxa Meneghel (60). Ela disse que a eterna rainha dos baixinhos lhe deixou boas memórias, principalmente por ter lhe ajudado em um momento de tristeza.

Em entrevista à CARAS Brasil, Thalita Ribeiro relembrou os tempos de paquita e falou um pouco sobre as homenagens que Xuxa tem recebido ao longo de todo o mês de março. Segundo ela, é algo mais do que merecido.

"A maneira como ela está comemorando esses 60 anos, com tantas homenagens que foram feitas, o navio sendo um sucesso, ela recebendo todo esse amor, é muito mais do que merecido", iniciou a atriz e jornalista.

"A Xuxa é uma pessoa muito especial, ela tem uma luz que eu não conheço que nenhuma pessoa tenha igual e ter trabalhado com ela foi muito importante na minha vida. Acho que muito do que eu sou hoje, como pessoas, como profissional, eu agradeço por esse tempo que eu trabalhei com ela. A Xuxa é muito humana, ela ensinou a gente a acreditar nos nossos sonhos, não desistir do que a gente quer ", completou.

Thalita, que atualmente trabalha como empresária em uma produtora de audiovisual, contou que frequentava constantemente a casa da apresentadora, algo que marcou sua infância e adolescência. "São vários momentos especiais. A Xuxa sempre foi muito mãezona, então eu lembro muito da gente indo na casa dela e qualquer problema que a gente tivesse, ela resolvia ", disse.

"Eu tinha 12 anos, pintei o cabelo e não tinha gostado, estava me sentindo feia. Fui para a casa dela chorando e ela falou para mim: 'Cara, você está linda. Para com isso'. Me ajudou, me acalmou. Ela fazia ensaio fotográfico nosso, sempre teve uma troca legal", relembrou.

Ex-paquita Thalita Ribeiro e Xuxa no antigo Planeta Xuxa (Foto: Blad Meneghel)

CONTATO COM A RAINHA

Thalita confessou que atualmente, por conta da vida corrida, não é tão próxima de Xuxa como gostaria, porém elas sempre conversam através das redes sociais e trocam mensagens via WhatsApp.

"Nos dias de hoje, lógico que é tudo muito corrido, todo mundo tem uma vida e o contato é menor, mas a gente sempre se fala pelas redes sociais. Mandei mensagem para ela, porque não pude estar no navio comemorando, mas tudo o que ela está recebendo neste mês de homenagens, é mais do que merecido", contou a ex-paquita.

Para quem não lembra, Thalita fez parte da geração 2000 das Paquitas. Ela começou a trabalhar com Xuxa no Xuxa Park, em 1999, e migrou com a rainha para o Planeta Xuxa, em 2002. Logo depois ela seguiu a carreira de atriz, chegando a aparecer nas novelas da TV Globo como América (2005) e Araguaia (2011).