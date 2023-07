Ex-paquita é perdoada por Xuxa após escândalo: "Entreguei nas mãos de Deus"

Ex-paquita é perdoada por Xuxa; as duas não se falavam desde 2019 quando ela foi desmascarada

Conhecida como Pituxita, a ex-paquita Ana Paula Almeida revelou que foi perdoada por Xuxa Meneghel. Durante o lançamento do documentário da loira, ela se emocionou ao dizer que finalmente as duas voltaram a se aproximar.

Tudo aconteceu em 2019, quando a ex-paquita se envolveu em uma confusão com o ex-marido. Na época, a loira socorreu a amiga, prestou solidariedade e depois foi surpreendida ao descobrir que tudo não passou de uma afirmação.

Magoada, Xuxa Meneghel rompeu relações. Agora, quatro anos depois, elas voltaram a conviver. "Coloco tudo nas mãos de Deus e acho que Ele tem um tempo. Eu a respeito acima de qualquer coisa, então há o tempo que ela precisou. Estive ali, sempre orando para que Deus refizesse essa amizade, que foi construída com muito amor. Cresci ao lado dela, aprendendo a respeitá-la e amá-la e foi isso que me fez esperar", contou Ana Paula ao gshow.

FOI EXCLUÍDA POR XUXA

Na época, Ana Paula Pituxita deixou o grupo de WhatsApp em que as ex-paquitas e Xuxa costumavam conversar. "Eu errei. Não vou falar que eu estava certa. Eu ampliei e acabei fazendo isso, foi isso, ampliei", disse Pituxita na época.

"Eu vim aqui pra me pronunciar sobre esse vídeo que vocês conseguiram, um furo de reportagem. Têm muito mais coisas que vão aparecer ainda. Agradeço muito a atenção de todos vocês, mas eu não posso me pronunciar mais sobre isso. O meu advogado está aguardando o juiz tomar a decisão final, sobre arquivamento ou sobre o que ele achar melhor fazer. A minha maior preocupação é com o meu filho, tenho muita preocupação com ele. Agradeço a todos pela atenção".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Almeida (@anapaulaalmeida_oficial)

O DOCUMENTÁRIO DE XUXA

'Xuxa, o Documentário' será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay. A produção conta com a direção do jornalista Pedro Bial, e revisita a vida de Xuxa, resgatando memórias sobre a sua trajetória e passando por momentos importantes de sua carreira. Além disso, o documentário contará sobre os encontros dela com grandes personalidades da mídia, como Michael Jackson, John F. Kennedy Jr. e Pelé. O longa também traz reencontro entre Xuxa e a diretora Marlene Mattos.