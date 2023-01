Ex-mulher de Fábio Porchat, Nataly Mega reflete sobre o apoio dos amigos

Após enfrentar o fim do casamento com Fábio Porchat, Nataly Mega faz agradecimento aos amigos: 'Um 'eu te amo' num momento difícil salva a vida'

Recém-separada do apresentador e humorista Fábio Porchat, a produtora Nataly Mega resolveu destacar o carinho que recebeu dos amigos desde que optaram pela separação. Em um post no Instagram, ela falou sobre a importância de manter seus laços de amizade ao longo da vida e falou sobre o apoio que recebeu nos últimos tempos.

"A maior lição que aprendi na vida até aqui é: faça amigos. Mas pra isso, seja amigo… esteja por perto, pergunte, ligue, mande mensagem, se preocupe genuinamente, talvez só esteja do lado pra segurar a mão, sem dizer nada. As vezes pra ouvir por dias seguidos as mesmas reclamações ou pra dar um abraço e dizer que está ali. Em alguns dias, um elogio, uma palavra de estímulo, uma mensagem de carinho pra você não é nada, mas pro seu amigo vale o mundo", disse ela.

E completou: "Um “Eu te amo” num momento difícil salva a vida, uma companhia numa hora triste é a maior prova de amor. E essas pessoas são isso pra mim. AMIGOS. São o mundo todinho. Não só elas, algumas outras que não estão nas fotos também e o que elas estão fazendo eu nunca vou poder retribuir a altura. Amo cada um de vocês. Muito! E cada vez mais! OBRIGADA!".

Nataly e Fábio confirmaram a separação há poucos dias, após a notícia ser divulgada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ele compartilhou um recado sobre a decisão de encerrar o casamento após os dois terem desejos diferentes – ela quer ter filhos e ele não quer. "Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", afirmou ele.

Por sua vez, ela disse: "É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto [sic]".