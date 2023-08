Ex-marido pede internação de Andressa Urach após fala sobre o filho: "Não tem limites"

Ex-marido pede internação de Andressa Urach após fala sobre o filho; entenda a história

O empresário Thiago Lopes surgiu revoltado após sua ex-mulher, a modelo Andressa Urach, se pronunciar sobre o filho do casal, o pequeno Leon. Com apenas cinco meses, ele é criado pelo pai após a Justiça conceder a guarda.

Em uma entrevista, a artista disse que não pretende esconder do filho sua vida mundana. "[Ele tem] um ano e cinco meses. Acho que quando ele tiver idade para isso, sim, [irei contar sobre o trabalho em boate]", disse ela ao Morning Show, da Jovem Pan.

Só que o pai não se revoltou com a informação, mas sim com o erro crasso que ela cometeu: o bebê tem 1 ano e 7 meses - e não 5 meses como ela afirmou. A declaração revoltou o empresário que foi reclamar nas redes sociais.

"Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar um ano e sete meses. Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não tem limites diante da sociedade. Deveria estar internada. Ainda bem que Leon tem um pai protetor que sabe muito bem impor limites a quem não tem", disparou ele.

Andressa Urach e Thiago Lopes se separaram em fevereiro deste ano após uma série de polêmicas e troca de acusações. No momento mais dramático, ele chegou a retirar a esposa da casa noturna na qual ela trabalha

Andressa Urach exalta pai de seu filho caçula após briga judicial

Recentemente, Andressa Urach travou batalha judicial com seu ex-marido e pai de seu filho caçula, Leon, o empresário Thiago Lopes. O processo resultou na perda da guarda do menino por parte da modelo. Contudo, parece que isso não a abalou, já que ela surpreendeu seus seguidores no último domingo, 13, ao declarar admiração pelo ex.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thiago fez uma publicação no Dia dos Pais para falar sobre a paternidade solo: “Como pai sou grato por meu filho estar nos meus braços, debaixo da minha proteção. Agradeço pelo privilégio de possuir todos os meios necessários para proteger quem eu amo”, o empresário iniciou.