Ex-marido de Patrícia Poeta, chefão da Globo é flagrado com a nova namorada

Amauri Soares, chefão da Globo, é flagrado com a nova namorada em passeio romântico; veja fotos

Ex-marido de Patrícia Poeta e atual "chefão" dos Estúdios Globo, o executivo Amauri Soares foi flagrado em um momento raro de sua intimidade. Na tarde desta quinta-feira (2), ele foi clicado passeando de mãos dadas com sua namorada.

Os dois foram flagrados na orla da praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aproveitando o feriadão, os dois acordaram cedo e surgiram em um passeio romântico logo pela manhã.

Em junho, Amauri Soaresassumiu um dos cargos mais importantes da Globo e passou a comandar os Estúdios onde são produzidos as telenovelas e programas da emissora. A dança das cadeiras colocou o executivo no posto de homem mais poderoso da emissora.

Isso porque qualquer produção das áreas de teledramaturgia e entretenimento passam obrigatoriamente pelo seu crivo. É ele quem tem apostado em remakes de novelas antigas, como Renascer, que estreia em janeiro.

Poeta e Soares foram casados por 16 anos

Após 16 anos de casamento, Patrícia Poeta e Amauri Soares anunciaram a separação em 2017. "Ainda não oficializamos judicialmente. Também não tive tempo de curtir uma vida de solteira. Estou no momento de reaprender a viver sozinha", revelou Patrícia Poeta em entrevista à revista VIP, como divulgado pela Veja em 2017. Segundo o veículo, a apresentadora traduziu seu momento na época como ressignificação, e declarou: "Acho que vou conseguir explicar esse período só daqui a uns anos".

Veja: