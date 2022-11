Ex-A Fazenda Tiago Ramos aparece com o rosto machucado após briga

Tiago Ramos fala pela primeira vez após repercussão de briga: 'Vocês têm que saber a verdade'

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 12h28

O ex-A Fazenda Tiago Ramos – que namorou com a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves – surpreendeu ao aparecer com o rosto machucado após se envolver em uma briga. A repercussão da briga agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, e ele decidiu se pronunciar sobre o assunto nos stories do Instagram.

Com machucados no rosto, o rapaz deu a sua versão sobre o que aconteceu. "Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui para tranquilizar vocês e já adiantar o assunto. Não é bacana, mas precisa ser esclarecido. Vocês têm que saber a verdade do que aconteceu. Eu estou bem. Agradeço quem ficou preocupado", disse ele.

E completou: "Eu e esse cara já tínhamos nos visto antes, não tínhamos nos dado bem. Mas não tínhamos brigado, discutido. Eu estava na Barra, na barraquinha. Do nada, o menino começou a me provocar, não sei por quê. Eu falei que ele estava passando dos limites. Não queria brigar com ninguém".

Então, Tiago se defendeu. "Eu não fui atrás de treta. Posso ser um cara descontrolado com situações, meio louco com as palavras. Mas eu não ia sair da minha casa, ir para o Rio de Janeiro e brigar. Ele me ameaçou, mandou eu ir para cima dele, me provocou de várias maneiras. Eu fiquei muito triste", contou.

Tiago Ramos é expulso de A Fazenda 14

Tiago Ramos e Shayan foram expulsos de A Fazenda 14 no final de outubro. Os dois deixaram a sede do reality show após uma briga intensa no retorno de uma roça. Tudo começou quando Shayan voltou da roça que eliminou Thomaz. Vencendo a votação para permanecer no programa, o peão retornou à sede xingando o "grupo A" de "otários" e "pedaços de me***".

Vinicius, Tiago Ramos e Bia Miranda não gostaram dos xingamentos e acabaram se irritando com ele resolvendo enfrentá-lo. Foi então que o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. foi para cima do ex-roceiro e a confusão foi iniciada com cuspes no rosto.

Diante da situação grave, os "ninjas" da produção entraram na casa para manter os dois separados. Tudo isso acabou acontecendo ao vivo enquanto o programa estava no ar na TV aberta.