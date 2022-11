A Fazenda 14: Ex-peão Tiago Ramos é flagrado agredindo homem na praia

Vídeo de Tiago brigando na praia do Rio de Janeiro circula pela internet

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 23h11

Tiago Ramos continua causando confusão mesmo fora de A Fazenda 14. O ex-peão foi flagrado neste domingo (6) agredindo um homem na praia Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vídeo que circula pela internet, mostra Tiago alterado indo discutir com um rapaz, após isso, ele dá um tapa no braço do homem desconhecido e precisa ser contido.

Segundo o site Metrópoles, ele teria entrado em uma discussão com vendedores ambulantes que trabalham na praia vendendo balas e cigarros. O portal também afirmou que o modelo chegou a receber dois socos no rosto.

Até o momento, o ex-namorado da mãe de Neymar não se manifestou a respeito da confusão.

Confira o vídeo:

Está circulando um vídeo onde Tiago Ramos, aparentemente, se envolveu em uma briga no Rio de Janeiro. #AFazendapic.twitter.com/aXf5TbtnSF — Central Reality (@centralreality) November 6, 2022

O modelo foi expulso de A Fazenda 14 após brigar e agredir Shayan, também expulso do programa por conta da confusão.

Pétala venceu a Prova de Fogo na tarde deste domingo (6) e garantiu os poderes do lampião para o grupo A. O público do reality show rural escolheu o poder da chama verde, onde o dono poderá começar o resta um da formação da roça na terça-feira (8), o outro poder será revelado apenas no dia.

A influenciadora digital disputou a prova contra Kerline Cardoso e André Marinho, os três participantes escolheram duas pessoas da casa para ajudar na dinâmica. Os trios ficaram da seguinte maneira: Pétala contou com a ajuda de Iran e Deolane; Kerline escolheu Deborah e Ruivinha de Marte e por fim, André contou com a ajuda de Pelé e Alex.

O PlayPlus transmitiu apenas alguns cortes da prova. Na dinâmica, os peões que estavam concorrendo o poder do lampião ficaram em uma plataforma e davam ordens aos seus ajudantes, que estavam vendados e precisavam criar formas geométricas.