Kayti Edwards, ex de Matthew Perry, exige novas investigações sobre a morte do ator e revela novas informações sobre sua luta contra o vício

Quatro meses após a morte do ator Matthew Perry, que foi encontrado sem vida na piscina de sua casa, sua ex-namorada Kayti Edwards exigiu a reabertura da investigação sobre a causa do falecimento do astro de Friends. Em entrevista ao Mirror, ela expressou sua preocupação com o encerramento do caso e explicou seus motivos para o pedido.

Em dezembro de 2023, a causa da morte de Perry foi dada como acidental devido aos "efeitos agudos da cetamina", utilizada no tratamento de depressão e ansiedade. No entanto, na entrevista, Kaity revelou que o ator tinha um histórico de ter uma equipe médica "desonesta", que lhe davam drogas em troca de dinheiro.

"Isso precisa ser olhado novamente. Eu sei que quando Matthew estava tomando de 40 a 50 mg de analgésico por dia, ele estava conseguindo ele através de uma enfermeira que lhe trazia para sua casa. Ele tinha um jeito de permitir que as pessoas fizessem coisas para ele, dizendo: 'Eu vou te dar essa quantidade de dinheiro se você manter sua boca calada e me trazer isso", contou sua ex-namorada, que também foi sua assistente em 2011.

Kaity ainda revelou que o ator chegou a fazer propostas similares para ela."Ele disse: 'Kayti, pode ir buscar um envelope para mim e eu te dou cinco mil dólares?'. Foi difícil dizer que não a isso", revelou ela, que ainda suspeita que o ator possa ter tido uma recaída em seu vício antes de morrer. "É por isso que quero que as pessoas investiguem a equipe médica para ver se ele tinha algum acordo com alguém para lhe dar drogas", confessou.

A causa da morte de Matthew Perry

Em dezembro de 2023, a causa da morte de Matthew Perry foi revelada ao público, colocando um ponto final nas investigações sobre seu falecimento. O astro de Friends havia sido encontrado morte na piscina de sua casa em Los Angeles em outubro do mesmo ano.

Segundo o TMZ, a morte teria sido acidental devido aos "efeitos agudos da cetamina", um anestésico geral utilizado em procedimentos cirúrgicos, utilizado, em doses mínimas, no tratamento da depressão e usado por algumas pessoas como uma droga recreativa.

O relatório toxicológico do Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles, concluiu que Perry, que foi encontrado na piscina de sua casa na cidade americana no dia 28 de outubro, havia tomado terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade uma semana e meia antes de sua morte.

Segundo o médico legista, a cetamina causou superestimulação cardiovascular e depressão respiratória. Os fatores que contribuíram para a morte do ator de Friends incluem ainda afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina, que é usada no tratamento contra opioides - Matthew falava abertamente sobre sua luta contra o vício em drogas.