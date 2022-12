Ex de Felipe Neto conta sobre o fim do namoro: 'Fiquei muito doente'

Ex de Felipe Neto, Bruna Gomes abre o jogo sobre como ficou após o fim do namoro: 'Foi um grande processo'

A modelo Bruna Gomes relembrou o fim do namoro com Felipe Neto em uma rara declaração sobre o assunto. Ao participar do Vaca Cast, ela contou o motivo para não ter falado sobre o término até hoje.

“Eu fiquei muito doente e foi um grande processo, de olhar pra vida, do que era realidade, de uma forma diferente, foi tipo assim: ‘toma aqui a tua história’. E era isso a tua história…", disse ela, que completou: "Passei por um período longe das redes sociais, porque eu não queria falar sobre, e nunca falei sobre, porque não é uma responsabilidade minha, e acho que o que eu tive que curar, já curei, e tá tudo bem, e desejo que a pessoa seja feliz também, porque é só isso que eu tenho para desejar".

Logo depois, Bruna comentou sobre a torcida de Felipe Neto por ela quando participou do Big Brother de Portugal. Ela confessou que ficou surpresa com a reação dele. “Eu não entendi, mas que bom que ele torceu por mim… Então, se ele torceu por mim, algo de bom eu fiz na vida dele, que ótimo, e desejo agora que seja feliz também, não entendi, nunca vou entender, como várias coisas, mas está tudo certo”, afirmou.

Bruna Gomes celebra o amor com Bernardo Sousa

Atualmente, Bruna Gomes namora com Bernardo Sousa. Os dois se conheceram no Big Brother Famosos, de Portugal, e engataram o romance, que é à distância, já que ela vive no Rio de Janeiro e ele, em Portugal. “Ela é influencer, youtuber, empresária, mas é alguém singular, não deve ter rótulos. Uma mulher não tem que ser definida por outra pessoa, relacionamento... Ela é a Bruna e ponto”, defende ele. “Por isso a vi de uma forma diferente. Uma menina tão nova, já com essa postura, essa mentalidade. Fui me apaixonando. Ela é especial”, derrete-se Bernardo.

A catarinense também não esconde o que sente e coloca em prática sentimentos que nunca teve em antigos relacionamentos. Romantismo é um deles. “Uso uma tornozeleira em que está escrito Brunardo, nome do nosso fã-clube. Estou brega, estou ridícula!”, diverte-se ela. “Além de tudo, ele é meu amigo, torce por mim. Acho importante você estar genuinamente ao lado daquela pessoa, sentir vontade

de falar com ela sobre todos os assuntos e ser sincero. Falta isso, não só em relacionamentos, mas na vida. Acredito que, ao levar as relações assim, tudo se torna mais fácil, mais simples”, afirma a beldade.