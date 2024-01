Ex de Amado Batista faz lista de exigências em namoro: 'Ser mais velho'

Layza Felizardo compartilhou lista em seu perfil do TikTok; ela e Amado Batista teriam terminado o noivado após crise no relacionamento

Ex-namorada de Amado Batista (72), a estudante de medicina veterinária Layza Felizardo (24) compartilhou uma lista de exigências para a namorar. Em seu perfil do TikTok, ela fez a brincadeira e listou os pontos como motivos pelos quais estaria solteira.

A lista começa com "gostar de mim (idolatria)", e as exigências são seguidas por "não me trair (se trair eu mato)" e "ser mais velho (quem gosta de menino é escola)". A ex de Amado Batista recebeu elogios nos comentários pelos primeiros pontos da lista .

Layza separou mais três exigências: "ser mais alto (só a Xuxa é para baixinhos, eu não)", "saber dirigir (sou sedentária para ficar andando a pé)" e "treinar e saber dançar forró". Apesar da lista, ela não se pronunciou sobre o término da relação.

Layza Felizardo teria começado a se relacionar com Amado Batista quando tinha 19 anos. Apesar de ter namorado um grande ícone da música sertaneja, a jovem prefere se manter bastante discreta quanto à vida pessoal.

Em suas redes sociais, ela mostra partes de sua rotina e cria vídeos de humor para seu perfil do TikTok. Já em seu Instagram, a jovem possui pouco mais de 13 mil seguidores, onde costuma publicar cliques próprios em eventos e viagens. Após o término, ela privou seu perfil na rede social.

Ela não teve muitas aparições ao lado do cantor. O último registro ao lado do sertanejo foi compartilhado em meados de julho, enquanto ela participava da festa de 60 anos do cantor Leonardo, na Fazenda Talismã.

Apesar disso, ela já mostrou ter uma boa relação com Lorena Batista, filha de Amado Batista, a quem ela já se referiu como enteada após receber flores e uma declaração. "Uma florzinha para a minha 'frozinha'", escreveu a filha de Lenilde, ex-mulher do cantor, em um cartão.

CONFIRA PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE AMADO BATISTA: