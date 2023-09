Ex-Chiquititas Gabriella Saraivah desabafa e expõe racismo nos EUA: "Difícil ser imigrante"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriella Saraivah desabafou sobre o preconceito nos EUA e revelou sonho de construir carreira internacional

Morando nos EUA há pouco mais de três anos, a atriz Grabiella Saraivah (18), conhecida por ter participado do remake de Chiquititas, do SBT, garante que a vida como imigrante brasileira não é nada fácil no país. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembrou como foi viver situações preconceituosas bem de perto.

No ano passado, por exemplo, Gabriella virou destaque na mídia após expôr um caso de racismo enfrentado por seu irmão. Segundo a artista, ela ficou muito chocada com tudo, mas não se intimidou: "O racismo em si é horrível e ver ele acontecer tão de perto com uma pessoa da sua família, dói muito", declarou.

Ela conta que o irmão foi perseguido por um homem na academia o qual chegou a chama-lo de macaco. "Meu coração começou a bater forte. Foi como se o mundo tivesse caído na minha frente. Fui direto falar com o gerente, assinamos um monte de papéis, mas não deu em nada", disse ela, que completou: "É realmente mais triste ainda porque você vai, reclama e as pessoas não fazem nada".

Gabi conta que o fato de ser brasileira também tem despertado situações de muito constrangimento e até mesmo, assédio. Isso porque os americanos enxergam mulheres brasileiras de maneira sexualizada.

"Também já passamos por outros tipos de preconceito. Por exemplo, de minha mãe falar que é brasileira e a reação da outra pessoa ser: 'hum, caliente'. De querer chegar perto e agarrar. É difícil você ser imigrante. A gente vai aprendendo a lidar com isso ", lamentou.

CARREIRA INTERNACIONAL

Apesar das dificuldades impostas por alguns americanos, Gabi segue disposta no objetivo de construir uma carreira no mercado internacional. A atriz acabou de gravar o longa The Other Zoey, que ainda não tem data para lançamento, e já tem outros projetos em vista.

"Tenho sim o sonho de me tornar uma atriz internacional e fazer o que amo ao redor do mundo. Mas vou ao Brasil todo ano. Fui em fevereiro e logo estarei novamente para mais uma conquista", contou ela, que tem se preparado para estreia da segunda temporada da série Tudo Igual SQN, do Disney+.

Segundo Gabi, além de viver na ponte aérea Brasil e EUA, a língua também tem sido uma barreira para conquistar novas oportunidades. No entanto, ela não tem se abatido e tem estudado bastante para arrasar no momento certo.

"Estou sempre procurando estudar, evoluir, para quando vier oportunidade eu conseguir agarrar. Faço os testes, mas isso também é uma forma de treinar o meu inglês, por ser uma audição gringa. No Brasil, isso é mais natural para mim, né? Aqui é um pouquinho mais difícil, com certeza", confessou.

Conhecida no Brasil desde pequena e com milhões de seguidores nas redes sociais, Gabriella conta que não costuma dividir parte de sua trajetória artística com os amigos locais. "Tento ser o mais anônima possível", disse ela, que tem sucessos como Avenida Brasil e Éramos Seis em seu currículo.

"Não falo nada para ninguém, deixo a pessoa descobrir por si, só. Porque eu tenho muito medo das pessoas se aproximarem de mim por eu sou famosa. É um trauma que eu tenho. Conto para as pessoas depois, mas de primeira, não", revela.

Ela disse que se diverte com a reação dos americanos ao descobrir que ela é uma pessoa muito conhecida no Brasil, com mais de 14 milhões de fãs no Instagram. "É sempre muito engraçado essa reações e é de uma forma bem natural. Recentemente fui ao shopping com a minha amiga assistir Barbie e me pediram para tirar uma foto comigo. Eles não estão tão acostumados, porque eles não me veem dessa forma, então é engraçado. Eu gosto", disse.