Ex-BBB Vanessa Mesquita revela diagnóstico após ser hospitalizada

Vanessa Mesquita, campeã do Big Brother Brasil 14, usou as redes sociais para contar aos fãs que está internada no Hospital Albert Sabin, em São Paulo. A médica veterinária, que está completando 38 anos nesta segunda-feira, 1º, postou alguns cliques na unidade de saúde e revelou que está com pielonefrite, uma inflamação renal.

"O aniversário mais diferente que eu tive nesses 38 anos, mas tô bem na medida do possível, afinal ser tão mimada assim acaba trazendo um imenso conforto. Eu tô com uma quantidade relevante de bactérias nos rins, cheguei na emergência com muita dor, e estou com pielonefrite", contou ela.

Em seguida, a ex-BBB também revelou que não sabe quando deve receber alta médica. "Hoje, com os novos resultados, a infecção aumentou e ainda não sei quando vou ter alta. Mas eu tô com muita fé que vai ser logo", acrescentou.

Por fim, Vanessa agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Então quis só fazer esse post para informar e agradecer a cada um que esta me mandando energia positiva e amor! E agradecer demais meu companheiro, amigo, noivo e amor que não largou minha mão em nenhum instante! Todo mundo é só elogios a ele aqui no hospital rs! Te amo. Obrigada, gente. Amo vocês", finalizou.

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras para a ex-BBB. "Melhoras Van! Se cuida muito! Você é muito importante para esse mundo", disse um seguidor. "Estou torcendo pela sua recuperação, Van. Muita energia boa pra você superar essa fase", escreveu outra. "Você é super forte! Vai se curar rapidinho!!! Muita luz de cura", falou uma fã.

Confira a publicação:

