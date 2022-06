Ex-BBB Rodrigo Mussi revela que voltou ao local do acidente de carro

Ex-BBB Rodrigo Mussi passa pelo local do acidente que o deixou quase um mês internado e revela qual foi o sentimento

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 21h48

O ex-BBB Rodrigo Mussi contou que voltou ao local do acidente de carro que sofreu no final de maio deste ano. Ele ficou internado por quase um mês e ainda faz tratamentos de reabilitação motora. Agora, o rapaz contou que passou na frente do local do acidente e ficou pensativo sobre tudo o que aconteceu em sua vida desde então.

Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo passando de carro pela Marginal Pinheiros, em São Paulo, e falou sobre o retorno ao local. “E aí, pessoal. Queria compartilhar com vocês que acabei de passar na frente do acidente. Foi uma mistura de sensações que tive. Veio na minha cabeça: 'poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria que foi onde o Rodrigo se foi", disse ele.

E completou sobre a sensação de estar bem para voltar ao local. "E fui eu que passei e lembrei do acidente e posso dizer que sobrevivi, que estou aqui pra contar que sou grato, que estou feliz no meu coração. Enfim, é isso. E pra quem não sabe: hoje tem São Paulo x Palmeiras no Morumbi. Foi jogo que fui e depois me acidentei. Mas estou aqui pra contar pra vocês que estou vivo, sobrevivi, estou feliz, estou grato, e é isso. Vão ter que me aguentar mais um tempo, tá bom?", declarou.

Ex-BBB Rodrigo Mussi volta ao local do acidente - Crédito: Reprodução / Instagram

Rodrigo Mussi fala sobre a vida após o acidente

Em conversa com a CARAS Digital, o ex-BBB Rodrigo Mussi contou mais sobre a atual fase de sua recuperação e os sentimentos que ficaram deste momento da vida.

"Tive uma história de luta, agora lutei mais uma vez pela vida. Aprendi que cada dia é único, precisamos pegar cada situação que passamos e transformar em superação e força para seguir em frente", disse ele, que está empolgado com seus tratamentos. "Sou muito grato pelos resultados que conseguimos até agora".

Inclusive, ele contou o que passou em sua cabeça ao ouvir pela primeira vez que é um milagre após tudo o que passou no acidente. "A sensação não tem como ser outra a não ser de gratidão, sempre tive uma conexão muito forte com Deus, ele me deu mais uma chance. Também acredito que nada é à toa, e que eu tenho de transformar a minha experiência em algo muito maior, não sei exatamente o quê", declarou.