Ex-BBB Rodrigo Mussi afirma: 'Lutei mais uma vez pela vida'

Em entrevista para a CARAS Digital, o ex-BBB Rodrigo Mussi relembra os sentimentos depois do período de internação, conta da recuperação, agradece pela vida e fala dos seus planos

Priscilla Comoti Publicado em 16/06/2022, às 07h49

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) está retomando aos poucos a sua rotina normal após lutar pela vida. Há pouco mais de dois meses, ele sofreu um grave de acidente de carro em São Paulo e ficou internado por cerca de um mês no Hospital das Clínicas. Desde então, ele segue uma rotina intensa de fisioterapia, fonoaudióloga e consultas médicas para recuperar sua força física. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou mais sobre a atual fase de sua recuperação, os sentimentos que ficaram deste momento da vida e a sua volta às redes sociais após a internação.

"Tive uma história de luta, agora lutei mais uma vez pela vida. Aprendi que cada dia é único, precisamos pegar cada situação que passamos e transformar em superação e força para seguir em frente", disse ele, que está empolgado com seus tratamentos. "Sou muito grato pelos resultados que conseguimos até agora".

Inclusive, ele contou o que passou em sua cabeça ao ouvir pela primeira vez que é um milagre após tudo o que passou no acidente. "A sensação não tem como ser outra a não ser de gratidão, sempre tive uma conexão muito forte com Deus, ele me deu mais uma chance. Também acredito que nada é à toa, e que eu tenho de transformar a minha experiência em algo muito maior, não sei exatamente o quê", declarou.

Confira a entrevista completa com o ex-BBB Rodrigo Mussi:

- Como está a sua recuperação atualmente?

- Em cada sessão com a fonoaudióloga e fisioterapeuta e consulta com os médicos, tenho algum resultado novo. Claro que quero ficar totalmente recuperado o quanto antes, mas tenho de ter paciência, já sou muito grato pelos resultados que conseguimos até agora.

-Como é a sua rotina no dia a dia?

-Minha rotina está bem intensa entre as sessões e compromissos de trabalho. Tenho sessões e consultas frequentemente, bastante reuniões, tenho aparecido mais nas redes sociais também. Aos poucos estou retomando minha vida!

-Qual é o sentimento de estar retomando a sua vida normal aos poucos?

-Sentimento de que vivi um grande milagre e gratidão aos profissionais que cuidaram de mim, ao meu irmão e amigos, a tantas pessoas que não me conheciam e mesmo assim se uniram numa corrente de orações, e principalmente a Deus por ter me dado esta nova chance de viver.

-Qual lembrança que ficará marcada em você do período de internação?

-Tenho uma nova chance de viver, por tudo que passei, encaro isso como uma oportunidade. Com certeza vou lembrar que o meu irmão mentiu que o meu time ganhou o campeonato (risos). Agora sem brincadeiras, quando entendi o que de fato tinha acontecido me perguntei: “Até quando eu terei de lutar com a vida. As coisas sempre foram muito difíceis, e no melhor momento eu sofro este acidente. Foi o questionamento mais forte que me fiz.”

-Você já disse que é um milagre a sua recuperação após o acidente. Como foi para você ouvir pela primeira vez que é um milagre?

-A sensação não tem como ser outra a não ser de gratidão, sempre tive uma conexão muito forte com Deus, ele me deu mais uma chance. Também acredito que nada é à toa, e que eu tenho de transformar a minha experiência em algo muito maior, não sei exatamente o quê.

-Como foi o dia de sua alta hospitalar?

-Incrível!! Todos os médicos e profissionais foram excelentes, fui muito bem cuidado, mas estava ansioso para voltar para casa. Tenho muita energia, então por muitas vezes foi difícil. O velho e bom filme do que passei e o sentimento de valorizar cada segundo da minha vida!

-Como você vê o apoio que recebeu da Viih Tube e dos seus irmãos neste momento de sua vida?

-Meu irmão esteve ao meu lado, cuidou de tudo nesse tempo. Tudo o que aconteceu nos reaproximou bastante, só tenho a agradecer a ele. A Viih é uma grande amiga, considero ela uma irmã, não tenho palavras para descrever todo o apoio que ela me dá... não saiu do meu lado nenhum dia!

-Você escreveu uma mensagem para os fãs nas redes sociais há algumas semanas. Como surgiu a ideia de escrever aquele bilhete?

-Eu estava com a Viih e senti que aquele era o momento de falar algo para todos que estavam me acompanhando, mas não estava pronto para aparecer ainda. Então, transformei meu sentimento naquele bilhete.

-Você está voltando para as redes sociais. Você já conseguiu ver os recados dos fãs?

-Sim! Nossa, recebi mensagem de tanta gente... nunca imaginei que teria milhares de pessoas orando e torcendo pela minha recuperação. Amo receber essas mensagens!

-No Fantástico, você disse que teve uma infância difícil e sobre abusos. Como você vê a sua vida hoje em dia?

-Tive uma história de luta, agora lutei mais uma vez pela vida. Aprendi que cada dia é único, precisamos pegar cada situação que passamos e transformar em superação e força para seguir em frente.

-Agora que está retomando a sua vida normal, quais são os seus planos? Quer ser apresentador e influencer?

-Fui apresentador do Lollapalooza e serei de outro festival, foi uma experiência incrível! Me identifiquei muito, com certeza é algo que eu quero me dedicar. Sou bem dedicado e curioso, desde que saí do BBB tenho estudado para aprimorar esse meu lado.

-Como você avalia tudo o que viveu nestes últimos meses?

-Estar aqui é um milagre e toda a evolução que tenho ainda é, Deus tem sido muito bom comigo! Só desejo aproveitar minha nova vida ao máximo.