Ex-BBB Nego Di comemora formatura da namorada: "Feliz com as tuas conquistas"

Nego Di, do BBB 21, comemorou a formatura da namorada nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 18h58

Nego Di(28) usou as redes sociais neste sábado, 4, para comemorar uma importante conquista da namorada.

O ex-participante do BBB 21 compartilhou algumas fotos ao lado de Gabriela Sousa e a parabenizou por sua formatura. A jovem se formou em Direito na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Na publicação, o humorista ainda agradeceu a amada por ajudá-lo em um momento muito difícil. "Dona @gabi.sousa93 … Você apareceu no pior momento da minha vida, me deu muito carinho, teve MUITA paciência comigo e me ajudou a ser feliz, de um jeito que eu nem imaginava que tivesse como, ou que eu merecesse ser. Eu coloquei na minha cabeça, que eu vou retribuir tudo o que tu faz por mim, até o fim dos meus dias! Eu estarei contigo nas vitórias, nas adversidades e até na lua, se preciso for… TE AMO de um jeito que nem sei explicar!", afirmou ele.

Em seguida, Nego Di parabenizou Gabriela pela formatura. "Eu fico feliz com as tuas conquistas, como se fossem minhas também! Não tenho nem palavras, pra descrever o quão linda tu estava naquela toga, meu amor! Assim que eu te vi, tive vontade de te encher de beijos e borrar todo teu batom, mas me contive por causa da tua família hehehe… Parabéns por esse momento INCRÍVEL!!! Isso é muito lindo, é pra poucos e tu é exemplo e inspiração pra muitos… Tu é um orgulho pra mim e tu sabe disso!".

"Sou MUITO feliz em te ter na minha vida, em poder partilhar desses momentos e te ver alcançando teus objetivos. Não vou mais gastar com advogados. te amo muito @gabi.sousa93. Arreia, Adevaa!!! Exxxqueça tudo", brincou ele no final da publicação.

Confira a homenagem do humorista: