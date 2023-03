Ex-BBB Key Alves é presenteada pelos fãs com botas e chapéu de cowboy: "Muito cowgirl"

Nas redes sociais, Key Alves mostrou o presente que ganhou de seus fãs em referência ao seu relacionamento com Gustavo

Key Alves (22), a oitava eliminada do BBB 23, usou as redes sociais para mostrar alguns presentes especiais que ganhou de seus fãs.

Após viver um romance no reality show com o fazendeiro Gustavo, ela foi presenteada com botas e um chapéu de cowboy dos fãs do casal 'Guskey'.

Nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira, 9, a jogadora de vôlei mostrou o presente: uma bota azul com alguns desenhos estampados, além de um chapéu marrom com algumas pedras. "Tô muito cowgirl", disse ela na postagem.

Key ainda não se encontrou com Gustavo após sua eliminação, mas já deixou claro que pretende manter um relacionamento com o fazendeiro fora da casa. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver [...]", disse ela.

Mesmo não encontrando o amado pessoalmente, a atleta já conversou por chamada de vídeo com o fazendeiro e foi flagrada por sua equipe durante o momento. Nos Stories do Instagram, a jogadora de vôlei exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular, mas não deu mais detalhes de como foi a conversa deles.

Confira o presente que Key Alves ganhou dos fãs:

Key ganha botas e chapéu de cowboy - Reprodução/Instagram

