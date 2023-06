Ex-BBB Jake Leal vira especialista em viagens de luxo e aventuras: "É surreal"

Em entrevista à CARAS, Jake Leal falou um pouco sobre sua vida enquanto especialista de viagens e passagem impactante pelo Egito

Passados mais de 10 anos de sua participação no BBB 12, a influenciadora Jake Leal (32) faz questão de ostentar com orgulho tudo o que conquistou após o reality. Colunista de turismo, a famosa tem se dedicado em sua especialização na área e feito viagens pelo mundo. "É surreal", disse ela.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu seu álbum de viagens e revelou os detalhes por trás das aventuras luxuosas que tem feito por aí. Segundo a baiana, que nasceu na cidade de Feira de Santana, o Egito está no TOP 5 dos lugares mais incríveis que visitou.

" Depois do Egito, nada tem a mesma grandiosidade. Por mais tecnológico que seja, eu não vejo mais com tanta grandeza como as coisas que foram criadas lá no Egito , os templos, as pirâmides, é tudo completamente incrível. Sem contar a energia surreal daquele lugar. Todos os momentos foram marcantes e eu me envolvi muito, afinal, é a história da humanidade. É incrível", disse.

Disposta a conhecer os melhores lugares da região, Jake chegou a entrar em uma tumba milenar de um dos faraós, algo que ela não negou ter vivido um verdadeiro perrengue.

"Eu não tive medo de entrar nas tumbas, pelo contrário, estava extremamente curiosa. Só que a única questão foi entrar nas pirâmides, eu sou um pouco claustrofóbica, então foi complicado passar agachadinhos pelos túneis. Me deu um pouco de ansiedade ", revelou.

Em meio a fofocas e muitos avisos sobre os perigos de viajar para o Egito, ela garante que não foi alvo de preconceitos, mas não recomenda que as pessoas façam a viagem sozinhas. Ela justifica: "Porque você precisa estar acompanhado para conhecer melhor os lugares".

Leia também: Lembra dela? Ex-BBB Jake Leal passa por mudança e revela motivo; veja a foto

"Durante a viagem não senti preconceito nenhum, existe um mito muito grande em torno do Egito e confesso que fiquei com um pouco de medo, porque eu viajo sozinha. Mas eu tinha uma agência de turismo por lá, então eu busquei pessoas para me orientar tudo direitinho. Os egípcios são muito engraçados e eles só querem vender tudo, mas em relação a assédio, não sofri nada", declarou.

Mas apesar de já ter rodado o mundo, Jake faz questão de exaltar as belezas do Brasil. Segundo a morena, o estado de Alagoas é um dos lugares mais bonitos que conheceu: "É importante valorizar esse turismo nacional, porque o Brasil é um dos lugares mais ricos que eu já viajei até hoje. Alagoas é surreal e eu pretendo voltar para gravar o primeiro episódio de um programa para a TV ".

RECONHECIMENTO

Depois de anos trabalhando através da imagem que construiu com o BBB 12, Jake Leal não tem dúvidas que deve ao reality da TV Globo todo o reconhecimento que conquistou. Ela disse que não se incomoda de ser chamada de ex-BBB.

"Não me incomoda, afinal foi isso que abriu todas as portas da minha vida. Além de ser influencer, ser colunista de viagens e turismo, eu tenho a cerejinha do bolo que é ser ex-BBB e para mim é uma hora. Fui escolhida entre milhares que se inscreveram para o programa", disse ela, que fez curso para aprender a dirigir barcos, veleiros e jet ski.

"Consegui fazer de um limão, que durou duas semanas, uma fazenda de limões. Sou grata também a mim mesma, que fiz essa minha carreira virar, que é um sonho de criança. Porque desde lá eu sempre quis ser vista, realizei vários sonhos e de coisas que eu via na TV", declarou.