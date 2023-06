Com a mãe desaparecida, ex-BBB Jake Leal desabafa ao receber trotes

Ex-BBB Jake Leal revela drama familiar com o desaparecimento de sua mãe e revela que pessoas estão passando trote

A ex-BBB Jake Leal desabafou nas redes sociais ao contar que sua mãe está desaparecida há dois meses. Logo depois, ela contou que a família está sendo alvo de trotes de pessoas com falsas informações sobre o paradeiro da mãe.

“Infelizmente ainda não tenho nenhum retorno verídico de onde ela está. Tem muita gente mandando suposições, passando trotes, infelizmente. Mas eu vou mantendo vocês atualizados, todo mundo que está preocupado, que está compartilhando esse momento difícil comigo”, disse ela.

Ela contou que a mãe tem transtornos psiquiátricos e se chama Edileide Leal. “Minha mãe tem depressão e bipolaridade, e ela fugiu de casa, hoje faz dois meses. Meu pai já tentou encontrar ela, minha família já tentou, postando em redes sociais, em programas de TV. Eu não estou mais conseguindo conviver com isso. Não aguento mais fingir que está tudo bem”, desabafou.

Por fim, a ex-BBB contou que a família já registrou o caso na Polícia Civil. “É muito difícil ter que ficar explicando 'por que você apareceu agora para falar sobre sua mãe'. Eu apareci agora, mas estamos procurando desde o primeiro dia que ela desapareceu. O B.O. já foi feito, minha família colocou em televisão local, rádio local e já postou nas redes sociais”, afirmou.

Jake pede ajuda para encontrar mãe desaparecida - Reprodução/Instagram

Jake rebate críticas

Após expor o sumiço de sua mãe, Jake revelou que recebeu diversos ataques. Em novos vídeos, ela desabafou sobre a situação. "As pessoas simplesmente estão falando que estou falando que minha mãe está desaparecida para ganhar like. Vocês querem destruir a vida das pessoas", lamentou ela, revelando que os ataques estão piorando a ansiedade.

"Tem pessoas entrando com perfis fakes, dizendo que sabem onde está minha mãe e pedindo dinheiro. Por favor, não façam isso, gente. Não brinquem com isso. Se você quiser me ajudar, só posta a foto dela, só peço isso. Me deixa em paz, por favor, só isso", completou aos pratos novamente.