Ex-BBB Felipe Prior é condenado a prisão por caso de estupro

Ex-BBB Felipe Prior ainda pode recorrer em liberdade após ser condenado por acusação de estupro

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por uma acusação de estupro. De acordo com o site UOL, a decisão foi dada pela juíza Eliana Cassales Tose Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, no último sábado, 8.

No entanto, ele ainda pode recorrer em liberdade porque a condenação foi feita em primeira instância. A acusação foi feita por uma mulher que fiz que foi estuprada por ele no ano de 2014 após dizer que não queria manter relação com ele, mas ele insistiu. “Ele se valeu da força física para praticar a violência, movimentou a vítima de maneira agressiva, segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que não queria manter relações sexuais”, informou o texto da decisão.

O caso corre em sigilo de justiça. Por enquanto, a defesa de Felipe Prior não se pronunciou sobre o resultado do julgamento.

