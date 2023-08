Ex-BBB Amanda Djehdian ganha carro de luxo do marido: "Fez essa surpresa"

Amanda Djehdian, vice-campeã do BBB 15, contou que ganhou um carro de luxo do marido como presente de aniversário de casamento

A ex-BBB Amanda Djehdian usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 4, para dividir com seus seguidores que ganhou um presente luxuoso de seu marido, Mateus Hoffmann, com quem está casada há cinco anos.

Após viajar com o amado para comemorar o aniversário de casamento, a vice campeã do BBB 15 foi surpreendida com um carrão de luxo, e compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos e um vídeo do dia em que foi buscar o automóvel.

"Fiquei pensando se postaria ou não, mas a gente deve muito a vocês que sempre estão aqui conosco, torcendo e vibrando! Quando voltamos de viagem do nosso aniversário de casamento, mozão, Mateus Hoffmann, fez essa surpresa pra mim, me deu de presente um carrão", contou a influenciadora digital.

Em seguida, Amanda rasgou elogios ao amado e se declaroru. "Casal que caminha junto, cresce junto, e me enche de alegria em ver o quanto você, mozão, cresce a cada dia como homem, como profissional, e consequentemente sua alma! Aqui não existe meu ou seu, sempre será nosso!! Obrigada meu Deus pelo parceiro que tenho e por ele ser feliz me vendo feliz!! Te amo", finalizou.

Confira a publicação:

Amanda Djehdian passa por cirurgia após diagnóstico de lipedema:

No começo do ano, Amanda Djehdian usou as redes sociais para revelar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia nas pernas após ser diagnosticada com lipedema, doença que causa acúmulo de gordura nos membros inferiores. Ela revelou que desde a infância sofre com dores, inchaços e hematomas, além disso, também se sentia mal por ouvir comentários maldosos sobre a aparência de suas pernas, principalmente após participar do reality.

"Eu sempre soube!!! Acho que não teria frase melhor para começar!! Eu sempre soube que havia algo de errado nas minhas pernas, não era normal sentir tantas dores, hematomas, inchaço, um peso. [...] Eu sempre soube, eu sempre ouvi meu corpo, e demorou 36 anos para eu descobrir e ser de fato diagnosticada que sim, tenho uma doença chamada lipedema, (CID EF02.2) que não era doida, que a culpa não era minha, que me esforcei e dediquei muito, mas que não dependeria só se mim", desabafou em um trecho da postagem.