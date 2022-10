Ex-BBB Aline Gotschalg desabafa sobre câncer e perda da voz: ''Tinha tanto medo de morrer''

Ex-BBB Aline Gotschalg relembra tratamento contra câncer na tireoide e dificuldades que enfrentou como a perda de voz

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 07h50

A influenciadora digital Aline Gotschalg (32) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 17, para fazer um relato sobre sua batalha contra o câncer.

Em vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a ex-sister, que participou do BBB15, relembrou as dificuldades e os sentimentos durante o período de quatro meses, do diagnóstico ao fim do tratamento da doença na tireoide.

"Já tinha marcado duas viagens pra fora do Brasil a trabalho. Aproveitei para emendar uma viagem com o Fê [Fernando Medeiros] porque tinha tanto medo de morrer que falei 'Preciso aproveitar tudo que posso. Vai que essa é a última viagem'. Olha que sentimento difícil, doloroso. Até o dia da cirurgia, tive muito medo. Foi muito difícil compartilhar isso com minha família e meus amigos", começou falando.

"É desesperador perder a voz da noite para o dia. Eu tinha acabado de passar por uma fase muito difícil [câncer]. É muito ruim não saber se vai voltar ou não, e perder sua ferramenta de trabalho, como é para mim. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz", disse ainda sobre a paralisia vocal.

Aline ressaltou que focou em sua recuperação. "Me empenhei muito na fono, fazia exercícios duas vezes por dia, me alimentei da melhor forma possível e fiz repouso vocal. Tudo que eu podia fazer para acelerar esse processo ou fazer com que ele acontecesse de forma correta, eu fiz. Graças a Deus minha voz tem voltado a ponto de eu conseguir me comunicar novamente", celebrou a loira.

Aline Gotschalg celebra volta da fala após paralisia das cordas vocais

Recentemente, Aline Gotschalg compartilhou uma notícia especial com seus seguidores na manhã desta sexta-feira, 14: a volta de sua voz! A influenciadora voltou à web após passar vinte dias longe, sem se comunicar, por conta de paralisia das cordas vocais. Recentemente, a mulher de Fernando Medeiros passou por uma cirurgia para remover um câncer na tireoide, que acabou gerando algumas sequelas. A famosa estava com dificuldades para falar e com ajuda da fisioterapia, conseguiu recuperar a sua voz. “Estou ensaiando essa volta. Não sei como voltar aqui depois de vinte dias sem falar com vocês. Estou conseguindo, a minha voz está voltando, graças a Deus! Ainda estou falando um pouco baixo, soproso (sic). Tem dias em que a minha voz fica mais rouca", começou falando. Na sequência, ela celebrou a conquista. "Mas fico tão feliz de estar conseguindo falar, emitir sons. Vocês não têm noção do quanto fico emocionada. Foi um processo bem lento e difícil para mim. Mas estou muito feliz”, disse ainda.

