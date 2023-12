Eterna Globeleza, Valéria Valenssa exibe foto inédita com o filho caçula

Filho caçula de Valéria Valenssa e Hans Donner rouba a cena em nova foto com a mãe e exibe tatuagem no tórax

A eterna Globeleza Valéria Valenssa surpreendeu os fãs nas redes sociais ao mostrar uma foto inédita com seu filho caçula, João Gabriel, que é fruto do antigo relacionamento com o designer Hans Donner. A foto foi compartilhar no perfil dela para ela se declarar para o herdeiro.

Na imagem, a mãe coruja posou abraçada com o herdeiro. O rapaz está com 19 anos de idade e mostrou que tem uma tatuagem no tórax.

“José, meu amor”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Valéria e Hans ficaram juntos por 27 anos e tiveram dois filhos, João Henrique, de 20 anos, e José Gabriel, de 19 anos. Hoje em dia, ela é empresária e palestrante.

Valéria Valenssa relembrou a época de Globeleza

A empresária e palestrante Valéria Valenssa ficou imortalizada na memória dos brasileiros por ter interpretado a personagem Globeleza no carnaval da Globo durante as décadas de 1990 e 2000. Agora, ela abriu o jogo sobre como gastou o dinheiro que ganhou naquela época.

A estrela contou que adquiriu um imóvel e também fez investimentos para ter lucros até hoje com o seu salário da época. “Comprei meu apartamento, consegui ajudar a minha família e hoje me mantenho com os investimentos que fiz. Sou muito grata pela oportunidade que tive, e é impossível me tirar essa marca. Tenho muito orgulho”, disse ela ao Jornal O Globo.

Além disso, Valenssa também falou sobre o seu ex-marido, Hans Donner, com quem foi casada por 27 anos. Hoje em dia, eles estão separados. “Hans sempre vai ser importante na minha vida. O sentimento mudou, só que o carinho e a admiração vão ser eternos. Estamos em constantes mudanças, nada é eterno. Somos amigos pela nossa história e pelos filhos maravilhosos que temos, João Henrique e José Gabriel”, contou ela.