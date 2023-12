Esposa de Tiago Leifert revela por que não teve noite de núpcias: "Faz parte"

Esposa de Tiago Leifert revela por que não "consumou" o casamento logo após subir ao altar; ela contou história nas redes sociais

Esposa de Tiago Leifert, a jornalista Daiana Garbin surpreendeu os fãs ao contar que não teve noite de núpcias após se casar com o global. Em um texto nas redes sociais, ela contou a novidade para os fãs.

Ao se despedir do The Voice Brasil, que deixará a grade da Globo após dez anos, ela dividiu com os seguidores a história até então desconhecida. "O The Voice Brasil fez parte da nossa vida em muitos momentos importantes. No dia do nosso casamento, em 2012, Tiago saiu da festa direito para o aeroporto para apresentar o programa no Rio de Janeiro. Por causa do The Voice não tive noite de núpcias".

A jornalista ainda elogiou a atração que foi comandada por seu marido. "Em 10 anos de programa conhecemos os maiores cantores desse país, vozes incríveis", disse ela que ainda reservou uma surpresa para o final.

Isso porque Leifert abandonou o programa em 2021 para cuidar da filha, Lua. "Tiago chorou litros de emoção, nossa filha nasceu, e em 2021, com o diagnóstico da Lua, Ti teve de sair repentinamente no meio da temporada".

Tiago Leifert aparece de surpresa no The Voice Brasil

O apresentador Tiago Leifert pegou os telespectadores de surpresa ao surgir no palco do The Voice Brasil na grande final ao vivo da atual temporada do programa. Na noite desta quinta-feira, 28, ele esteve no palco ao lado de Fátima Bernardes para fazer a sua despedida da atração, que chega ao fim e não será mais produzida pela Globo.

Leifert falou sobre finalmente conseguir fazer a sua despedida do The Voice. Isso porque, em 2021, quando saiu do programa, ele precisou sair de forma repentina. Na época, ele estava gravando uma temporada do The Voice quando sua filha, Lua, foi diagnosticada com câncer nos olhos e decidiu se dedicar aos cuidados com a herdeira. Assim, ele foi substituído às pressas por André Marques. Logo depois, ele também encerrou o contrato com a Globo. Agora, ele reapareceu na telinha da emissora e relembrou este episódio.