Esposa de Stênio Garcia se pronuncia após internação de ator: "Vizinhos me ajudando"

Em entrevista à CARAS Brasil, Marilene Saade revelou que tem ficado em estado de alerta após Stênio Garcia passar por bateria de exames

O ator Stênio Garcia (91) recebeu alta do hospital nesta quarta-feira, 6, depois de passar algumas horas internado fazendo uma bateria de exames. Mais cedo o artista havia passado por um mal estar e acabou sendo levado às pressas para uma unidade hospitalar, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, Marilene Saade (55) explicou que o marido está se recuperando em casa com ajuda de medicamentos e uma boa alimentação.

"Ele foi hidratado no hospital, mas chegou em casa vomitou e teve diarreia. Agora ele está tomando remédio, comprei um soro para reidratar ele, estou dando muita água de coco e estão fazendo aqui uma sopinha", disse.

A ida de Stênio ao hospital aconteceu devido a um quadro de gastroenterite viral, que provocou um desconforto abdominal no artista. Segundo Mari, mesmo o marido tendo recebido alta, ela tem ficado preocupada com a recuperação. Por não ter a mesma estrutura de uma clínica, ela tem recebido ajuda dos vizinhos para não ficar sozinha. "Se ele não parar, eu vou ter que voltar para o hospital", conta ela, que está casada com o ex-Globo desde 2009.

"Porque lá tem estrutura de soro 24 horas, enfermeiros, e aqui eu não tenho. Aqui é só eu e ele, estou com vizinhos me ajudando. Não tenho essa estrutura toda. Depois eu vou dormir e fico sozinha", revela ela, que tem preparado uma alimentação regrada para o esposo: "é toda sem gordura, só com uma cebolinha".

Em meio a correria em busca da melhora de Stênio, Mari confessa que não tem sido nada fácil, mas tem enfrentado as adversidades com força e resiliência: "Estou firme, como sempre". Vale destacar que em julho deste ano, o ator ficou uma semana internado com um quadro de septicemia aguda.