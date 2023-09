Esposa de Matthew McConaughey conta como sogra reagiu à revelação de suas brigas no passado

Camila Alves, esposa de Matthew McConaughey, surpreendeu ao contar que não tinha uma boa relação com a sogra no passado; mãe do ator reagiu à revelação

Em agosto desde ano, a modelo Camila Alves surpreendeu a todos quando revelou que não tinha uma boa relação com a sogra, Mary Kathlene McCabe, no início de sua relação com o ator Matthew McConaughey. Segundo a brasileira, as duas viviam em brigas constantes quando se conheceram em 2006.

Durante sua participação no podcast Biscuits and Jam, da revista Southern Living, Camila disse que Mary Kathlene lhe testava no início do relacionamento. "Ela me chamava pelos nomes de todas as ex-namoradas de Matthew, ela começava a falar espanhol comigo de um jeito meio quebrado, meio que me rebaixando um pouco", revelou a modelo.

E parece que a mãe do astro de Como Perder Um Homem em 10 Dias, de 2003, teve uma reação inusitada com a revelação dessa história, que permaneceu em segredo por quase duas décadas, para o público. Em entrevista ao programa Entertainment Tonight, Camila disse que ela sequer se importou com a sua confissão no podcast.

"Ela amou [a confissão]. A mamãe ama os holofotes, ela quer estar sob a luz, ela ama isso!", contou a modelo brasileira de forma descontraída. "E é uma história verdadeira, sabe? Eu não inventei nada daquilo, eu não estava exagerando. Coisas assim acontecem e eu acho que a coisa mais importante é que não ficamos presas à história. Nós a superamos, chegamos ao outro lado, com alegria e risadas. E agora ela é uma das minhas melhores amigas."

Na mesma entrevista, Camila também contou como ela fez para superar essa briga entre as duas. "Você precisa entender que qual seja os obstáculos que você tem com sua sogra, você precisa se colocar em uma situação onde você pode sair dela", revelou.

Hoje em dia, a brasileira e Mary Kathleen se dão super bem. A relação mudou tanto que a sogra até se mudou para a casa do casal McConaughey, que está casado desde 2012. Nas redes sociais, Camila sempre posta fotos ao lado da avó de seus três filhos - Levi, Vida e Livingston. As duas já foram clicadas no cinema, em premiações e até mesmo em comemorações de aniversário.