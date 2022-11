Esposa de Lula, Janja se emociona em encontro com Milton Nascimento

Janja, esposa de Lula, revela que chorou ao ver apoio de Milton Nascimento para o marido: 'Chorei feito criança'

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 17h52

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, revelou que se emocionou ao presenciar um encontro do marido com o cantor Milton Nascimento. O encontro aconteceu após Lula ser eleito o novo presidente do Brasil no último final de semana.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto do momento especial e revelou qual foi a sua reação.

"Exaustos de felicidade, nosso dia começou as 9hs e só terminou agora pouco com essa surpresa maravilhosa. Meu coração não aguentou, chorei feito criança. Milton Nascimento, você é amor que transborda", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula)

Janja chora no discurso de Lula

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, ficou emocionada ao acompanhar o marido em seu primeiro discurso como presidente eleito do Brasil. Ela ficou ao lado dele no palco e o ajudou a trocar as folhas do discurso que estava lendo para o povo brasileiro.

Ao longo da declaração, Janja se emocionou e apareceu com a expressão de quem estava segurando a emoção. Mesmo assim, ela ficou com lágrimas nos olhos e escorrendo pelo rosto ao ouvir as palavras do novo presidente do Brasil.

Em um do seu discurso político, Lula disse: “Somos um único povo, uma única nação”. E ainda completou: “Considero que tive um processo de ressureição na política brasileira. Tentaram me enterrar vivo, e agora estou aqui, para governar o país. Em uma situação muito difícil, mas tenho certeza que com a ajuda do povo vamos encontrar uma saída e restabelecer a paz”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!