Esposa de Leonardo entra em pânico após casa ser invadida: "Tô tremendo"

Esposa de Leonardo entra em pânico; ela ficou perplexa e precisou chamar um segurança

Esposa do cantor sertanejo Leonardo, a empresária Poliana Rocha passou por momentos de tensão na noite desta terça-feira, 23. Ela estava em casa quando foi surpreendida por uma "invasão". Sempre cuidadosa com a alimentação, ela preparava uma refeição quando passou por um susto.

“Gente, acabei de chegar aqui em casa. Fui pegar uma pasta de amendoim para comer, aí olha o que tem aqui: um saruê. Ai meu Deus, amanhã a Cirila vai ter que limpar tudo. Vocês estão vendo? Eu estou com medo de chegar, ele está ali ó perto do forno”, disse ela.

A influenciadora filmou que o invasor era um animal selvagem: um gambá. Ela mora em uma região com muita mata, o que causou o susto que a deixou tremendo e em pânico - pelo menos foi assim que ela classificou a situação.

“Aí gente eu tenho pânico. Eu não sou chata com esses negócios de sapo, eu não ligo não, mas o tal do saruê, do rato, eu tenho pânico disso daqui. Olha isso, é tão grande!”, disse ela chocada. Poliana Rocha foi até a segurança do condomínio e trouxe um profissional.

O animal então foi capturado. “Olha o tamanho gente! Pelo amor de Deus, eu vou lá pra dentro!”, disse ela ainda muito nervosa. Marido da empresária, o cantor Leonardo não estava em casa no momento da invasão.

