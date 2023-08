Esposa de Faustão desabafa após desativação de perfil dedicado à doação de órgãos

Família de Faustão criou perfil nas redes sociais para compartilhar histórias sobre doações de órgãos, mas conta foi excluída repentinamente

No último final de semana, Faustão entrou para a fila do transplante de coração após apresentar piora em seu quadro. Em meio à espera, a família do apresentador criou um perfil nas redes sociais para divulgar histórias de doações de órgãos, mas a conta foi excluída repentinamente.

Nesta quarta-feira, 23, a própria esposa do apresentador, Luciana Cardoso, divulgou o perfil do Instagram nomeado como ‘Faustão do meu coração’. A iniciativa foi criada para promover maior conscientização sobre a doação de órgãos e recebeu o apoio de diversas celebridades nas redes sociais.

O perfil já contava com a história de uma menina de 11 anos chamada Lavínia, que recebeu um transplante de coração no ano passado, após aguardar 42 dias na fila de espera: “Eu imagino que foi tão rápido porque eu fiz uma campanha linda sobre doação de órgãos", a pequena relatou em um vídeo.

Poucas horas depois de anunciar o perfil, Luciana voltou às redes sociais para fazer um desabafo: “O Instagram desativou a conta, estamos tentando resolver”, escreveu a esposa do apresentador, com quem é casada há cerca de 20 anos e tem dois filhos, João Guilherme, de 19, e Rodrigo, de 13.

Nos comentários, celebridades e fãs prestaram apoio e se mostraram indignados com a exclusão do perfil: “Vai dar tudo certo, Lu! Um beijão pro Fausto! Em orações aqui”, disse uma admiradora. “Tanta coisa errada e quando é uma coisa boa desativam? Sério isso?”, desabafou outra seguidora.

Filha de Faustão também abriu conta em rede social:

Além da esposa de Faustão criar um perfil dedicado à doação de órgãos, a filha mais velha de Faustão, Lara Silva, de 25 anos, também abriu uma conta no Instagram. Após lançar sua carreira de cantora no último Faustão da Band, ela abriu sua conta para divulgar seu trabalho.