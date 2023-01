Esposa de César Filho, Elaine Mickely, abre álbum de viagem com a família: "Meu porto seguro!"

Elaine Mickely está aproveitando a temporada de férias com a família em Nova York

A atrizElaine Mickely (42) está aproveitando a temporada de férias na companhia da família em uma viagem para Nova York, nos EUA.

Na tarde desta segunda-feira, 9, Elaine publicou uma sequência de fotos do passeio em família no World Trade Center, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade americana.

Nas série de imagens compartilhadas em sua conta no Instagram, a loira aparece ao lado do marido, o apresentador da Record TV César Filho (62), e dos filhos do casal, Luma César (22) e Luigi César (19). Usando uma jaqueta puffer off white, Elaine surgiu toda sorridente ao curtir o passeio em família.

"Família, meu porto seguro! Amo vocês. Oculus é uma das novas atrações de trem do One Word Trade Center, denominada o “Renascimento da Fênix”, com a arquitetura mais cara de todos os tempos encanta a todos . Linda não é?", escreveu na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com os cliques e logo reagiram: "Família muito especial. Que Deus continue abençoando cada um de vocês", elogiaram os fãs. "Vocês são lindooos", "Família linda”, falaram outros.

Recentemente, a esposa de César Filho, Elaine Mickely, encantou ao mostrar os registros da festa de aniversário do filho, Luigi César.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ELAINE MICKELY:

TAL MÃE, TAL FILHA!

A modelo Elaine Mickely e a filha, Luma Cesar, arrasaram na escolha dos looks para curtirem um dia na praia durante as férias em família. As duas apareceram com biquínis laranja combinando e aproveitaram para fazer um ensaio fotográfico juntas em um cenário paradisíaco.

Nas fotos, elas mostraram que estão com os corpos sarados e cada dia mais lindas. “Minha princesa mais linda do universo. Em sintonia sempre! Te amo infinitamente filha!”, disse Elaine na legenda.

Luma Cesar é fruto do casamento de Elaine Mickely com o jornalista Cesar Filho. Os dois também são pais de Luigi Cesar.