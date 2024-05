Especialista faz alerta sobre impacto de briga de Luana Piovani e Scooby aos filhos

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Daniela Araújo explica que brigas entre pais separados, como Luana Piovani e Scooby, podem impactar filhos

Luana Piovani (47) e Pedro Scooby (35) se tornaram assunto nesta semana após mais um desentendimento em relação à criação dos filhos, Dom (12), Bem (8) e Liz (8). Para a psicóloga Daniela Araújo, apesar de naturais, as divergências, especialmente quando combinados à exposição excessiva, podem causar impactos negativos para as crianças.

A especialista explica que sempre haverá divergência na criação dos filhos, indepedente da estrutura familiar, e é importante que a criança reconheça essas diferenças entre seus responsáveis —uma vez que o carinho, amor e cuidado seja presente em ambos os lados.

"Escutamos muito frases como: 'me tira autoridade, me tira razão, eu fico da má da história e ele fica do bonzinho ou o contrário, eu fico da má da história e ela fica da boazinha'. Essa divergência acontece mesmo com famílias sob o mesmo teto", diz Daniela, em entrevista à CARAS Brasil.

Leia também: Pedro Scooby ignora críticas de Luana Piovani e segue ajudando RS

A psicóloga diz que, quando o casal se separa, uma comunicação clara e constante pode ajudar com os filhos. Porém, quando tem muitos desentendimentos, como entre Piovani e Scooby, o processo pode se tornar mais difícil, especialmente se as brigas respaldam nas crianças.

"É preciso tomar cuidado com o lugar que se coloca a criança no meio da briga familiar", acrescenta. Daniela exemplifica casos em que a criança é posta como responsável por cobrar a pensão, ou até mesmo vira "pombo correio" entre os pais.

Ela acrescenta que, quando envolvida em uma briga do casal, a criança é tirada de seu lugar e pode acabar desenvolvendo traços como agressividade, ou até mesmo se tornar brigona. Apesar disso, Daniela alerta que cada filho terá um efeito diferente, principalmente com a diferença de idade.

"A família do Pedro e da Luana tem três filhos. O impacto que vai ter para um não necessariamente vai ter pra outro. Primeiro pelas questões de idade, de compreensão da fase de cada e porque cada criança é uma e se deixa tocar por aspectos diferentes do que vem do mundo externo e dos outros."

Daniela também explica que a separação pode ser benéfica para os filhos, e que não é saudável manter um casamento que já não vai bem apenas pelas crianças. "Muitos [pacientes] trazem para nós na clínica, nos tratamentos, como foi bom quando [os pais] se separaram, a melhor coisa que eles fizeram foi se separar."

Ela diz que é importante que as crianças aprendam a lidar com a separação durante seu dia a dia, desde um eventual divórcio dos pais, até a ida para a escola. Para ela, é essencial conversar com os filhos de forma clara e em uma linguagem compatível com a idade de cada um, para que as crianças entendam o que está acontecendo.

ENTENDA NOVA CONFUSÃO ENTRE LUANA PIOVANI E PEDRO SCOOBY

Na última segunda-feira, 6, Luana Piovani usou as redes sociais para criticar o ex-marido, Pedro Scooby, quanto a criação de seu filho mais velho, Dom. O adolescente deixou Portugal e foi morar com o pai no Rio de Janeiro e, de acordo com a atriz, estaria há 20 dias sem ir para a escola.

A crítica de Piovani surgiu após internautas cobrarem a atriz por elogios ao surfista, que viajou para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes no estado. "Meu filho está há 20 dias no Rio [de Janeiro] e ainda não foi pra escola. Para as vacas que acham ele o máximo, peguem a senha", escreveu ela em seus Stories.

A artista também compartilhou nas redes sociais movimentos que estão ajudando os moradores do Rio Grande do Sul, porém, ela continua recebendo comentários de internautas enaltecendo o surfista. Até o momento, o ex-participante do BBB 22 não rebateu as críticas de Piovani.

Durante sua participação no reality global ele chegou a afirmar que era à favor de educar os filhos em casa, porém, não colocava a decisão em prática porque a atriz não permitia. Os gêmeos Bem e Liz seguem morando com a mãe em Portugal.