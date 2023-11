Equipe de Naiara Azevedo se pronuncia após cantora ser vista em delegacia

Em nota compartilhada com a CARAS Brasil, equipe de Naiara Azevedo se pronuncia após cantora ter procurado delegacia na madrugada desta quinta, 30

Naiara Azevedo (34) esteve na delegacia na madrugada desta quinta-feira, 30. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da ex-participante da 22ª edição do Big Brother Brasil confirmou que a cantora esteve no local, porém, negou que ela esteja em um relacionamento.

"A cantora Naiara Azevedo esteve na delegacia. Porém, não tem namorado", diz o texto. "O caso em questão está em segredo de Justiça". Segundo informações divulgadas pelo portal G1, ela teria registrado um caso de violência doméstica contra o ex-marido, o empresário Rafael Cabral.

O veículo conversou com um agente da Central de Flagrantes, que afirmou que a cantora deu entrada por volta de 1h e foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), em Goiânia, Goiás.

Segundo o boletim de ocorrência, Naiara Azevedo afirmou que foi casada por 10 anos e se separou em julho deste ano. Ela contou que, no mês da separação, sofreu "um episódio de violência física e de ameaça, quando ele [ex] disse que acabaria com sua carreira, com sua vida e também a injuriou".

O advogado que representa a equipe do ex-marido da artista informou que ele não foi intimado e não tem conhecimento dos fatos. "Estamos apurando e levantando todas as questões, razão pela qual, no momento, não temos nada a declarar quanto a tal ponto", disse, também ao G1.

Naiara Azevedo ficou nacionalmente conhecida como um dos grandes nomes do feminejo. Ela ganhou notoriedade em 2016, quando lançou a canção 50 reais. Em 2022, ela foi uma das celebridades escolhidas para participar do Big Brother Brasil, e foi a terceira eliminada da edição.

CONFIRA FOTO DE NAIARA AZEVEDO COMPARTILHADA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: