BBB23: Naiara Azevedo diz que sua participação no programa destruiu sua vida amorosa

Cantora Naiara Azevedo não poupa palavras sobre sua participação em Big Brother Brasil

A cantora Naiara Azevedo (33) não guarda boas recordações de sua participação no Big Brother Brasil 21. Durante sua participação no programa Altas Horas, no último sábado, 14, ela não poupou palavras ao falar sobre seu tempo confinada no reality show da Rede Globo.

Naiara, que participou no histórico programa marcado pela campeã Juliette Freire, disse que o reality atrapalhou sua vida amorosa. Quando as convidadas do programa de Serginho Groisman começaram a falar sobre a imprevisibilidade do reality, e que nenhum treino prepara realmente para o que acontece dentro da casa, Naiara desabafou.

Rafa Kalimann que começou com o questionamento, que a cantora sertaneja concordou prontamente, dizendo que fez várias promessas de ações que não iria fazer dentro da casa, mas que acabou fazendo involuntariamente.

“Antes de eu entrar, fizeram eu prometer mil coisas: ‘Você não vai falar de boca cheia’, ‘você não vai sentar com a perna aberta’, ‘você não pode falar sobre isso, sobre aquilo’, ‘fala baixo, espera a sua vez’. Prometi tudo para todo mundo, na hora que eu entrei, falei: ‘Agora eu tô livre’”, revelou a cantora.

E quando Karol Conká disse que adorava o vídeo da cantora comendo e falando, que faz um pedaço de comida cair de sua boca, foi quando Naiara decidiu falar sobre sua vida amorosa após sua saída do reality.

“Aquilo prejudicou a minha vida amorosa, não apareceu um pretendente até agora. Ninguém me chamou para jantar até hoje!”, brincou a cantora. A artista saiu muito queimada da casa, tanto com os espectadores, quanto com os sertanejos.

Naiara Azevedo faz lipo HD

Em 2020, a cantora Naiara Azevedo falou com exclusividade para a CARAS Digital como foi retirar sete litros de gordura em uma lipo HD.

"Ela traz uma definição maior, a lipo tradicional se deixa 1 cm de gordura por igual em toda a circunferência e a HD não, ela faz os músculos, torneia, ela realmente te traz uma definição, aquela que as pessoas ficam na academia", falou abertamente sobre o procedimento que a deixou com o abdômen seco e definido, como já mostrou em sua rede social.

Sincera, a musa, que já havia eliminado 33 kg com alimentação balanceada e exercícios físicos, revelou que retirou sete litros de gordura da barriga e das costas. "Só queria ficar melhor, já emagreci, frequento a academia, levo uma vida saudável, mas infelizmente não tem como eu me dedicar à musculação, malho no máximo três vezes por semana, 1 h, minha agenda não permite mais tempo", admitiu.