Enzo Celulari surge em foto raríssima com a irmã, Sophia Raia em Fernando de Noronha

Filho de Claudia Raia, Enzo Celulari encanta a web ao posar ao lado da irmã mais nova

Amor de irmão! Enzo Celulari (25) aproveitou a temporada de férias para se divertir em Noronha ao lado da irmã, Sophia Raia (19).

Apreciando a natureza, Enzo não economizou nos cliques e registrou cada momento diante da belíssima paisagem do local e arrancou elogios da web ao compartilhar a sequência de fotos em sua conta no Instagram, nesta terça-feira, 10.

Nas imagens, o filho de Claudia Raia (56) e Edson Celulari (64), revelou seu espírito aventureiro ao fazer diversas atividades radicais no arquipélago, como posar na praia e escalar as montanhas do local.

Nos comentários, os internautas elogiaram a aventura da dupla. “Que lindeza esse meu filho. Amo vocês meus amores”, babou a mãe coruja. “Melhor forma de iniciar 2023”, disse um. “Maravilhoso!”, afirmou outro.

Ainda nos últimos dias, Enzo Celulari apareceu curtindo um dia de muito calor, junto com os amigos no arquipélago de Fernando de Noronha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ENZO CELULARI:

TRANFORMAÇÃO

Recentemente, o empresário Enzo Celulari, surgiu com um novo visual! Ele revelou que mudou a cor do cabelo. O rapaz se despediu do cabelo loiro platinado para aderir ao look rosa.

Enzo apareceu com o cabelo em tom de pink em novas fotos no Instagram. “Meio rosaroxo”, brincou na legenda.