Envelhecer com qualidade

A biomédica Dra. Flávia Rocha, proprietária da clínica Liv, revela segredos por trás da gestão do envelhecimento. “Envelhecer é inevitável, mas desde os avanços dos procedimentos estéticos, é você quem escolhe como vai ser. Não há uma fórmula igual para todos, e é importante entender que este processo envolve mudanças estruturais em todos os tecidos, como perda óssea, mudança nos coxins de gordura e na musculatura, além da perda de colágeno e elastina”, conta.

“O segredo do sucesso do tratamento está na associação de procedimentos, como o ULTRAFOMER 3 (ultrassom microfocado), que consegue atingir as camadas mais profundas da pele, enquanto que os bioestimuladores possuem um papel fundamental para potencializar um tratamento de rejuvenescimento. Quando o corpo já não produz mais colágeno, eles auxiliam estimulando o tecido”, finaliza.