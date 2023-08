A emocionante carta divulgada pela família de Aracy Balabanian

Família de Aracy Balabanian divulga mensagem após a morte; sem filhos, ela era querida pelos irmãos e sobrinhos

Emocionada, a família de Aracy Balabanian divulgou uma carta nesta terça-feira, 8, prestando uma homenagem ao legado da artista que morreu aos 83 anos. Eles deixaram uma mensagem agradecendo o carinho dos fãs.

A família da artista mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estado escolhido pela família quando veio da Armênia. Apesar de não ter filho, a estrela tinha outros seis irmãos e dezenas de sobrinhos.

Leia a carta da família de Aracy Balabanian:

"Tia Aracy era pra nós mais que uma atriz brilhante, era um exemplo de força, carinho e amor! Uma tia admirável em todos os sentidos… Tia, sentiremos muita saudades do seu abraço amoroso e do seu cheiro maravilhoso! Que Deus e Nossa Senhora te recebam de braços abertos e com muito amor, assim como você merece!", diz a carta.

Ao g1, uma das sobrinhas de Aracy Balabanian também deixou uma mensagem lembrando o momento em que se mudou para São Paulo."Morei com ela por dez anos, durante o tempo que morei em São Paulo. Ela foi uma mãe, uma mestra e uma guru pra mim. Temos uma relação muito próxima, ela era uma pessoa de coração gigante, uma bondade que nunca vi igual. A última vez que vi ela foi quando descobrimos o diagnóstico em novembro do ano passado. Atualmente também estou em tratamento de câncer, e ela vai continuar nos abençoado", disse Mariza Orondjian.

ÚLTIMAS APARIÇÕES

A atriz Claudia Raia revelou detalhes inéditos do último encontro com Aracy Balabanian. As duas eram muito amigas e sempre dividiram momentos da vida íntima. Em um relato comovente, ela conta que levou seu filho recém-nascido para conhecê-la.

"Foi na casa dela. A Aracy é muito minha amiga, de muitos anos. Foi minha primeira amiga quando eu cheguei no Rio de Janeiro e nos cuidamos a vida inteira. Era uma coisa, um amor incomensurável", declarou ela durante depoimento para a 'GloboNews'.