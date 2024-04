Emocionada, Kéfera desabafa sobre saúde mental: "Viver vale a pena"

Aos prantos, Kéfera desabafa sobre saúde mental após se emocionar em entrevista e fala sobre as melhoras em sua vida; confira!

A influenciadora digital e atriz Kéfera caiu no choro ao falar sobre a nova fase de sua vida nesta terça-feira, 2. Logo após sair de uma entrevista, a famosa apareceu emocionada em suas redes sociais e desabafou sobre sua saúde mental com seus seguidores.

Nos stories de seu Instagram, a artista celebrou a melhora com a saúde mental. "Tô emocionada. Acabei de dar uma entrevista, muito legal, abri muito meu coração. É tão gostoso, finalmente, estar tão bem. Eu tenho escutado muito vocês falando assim: 'Nossa dá para sentir que tua energia tá boa, que você tá bem'. Então acho que esse storie é mais para eu agradecer vocês e falar que se você está passando por uma fase difícil, essa fase vai passar", iniciou Kéfera.

A youtuber ainda relembrou sobre os momentos sombrios em sua vida e ainda citou mensagens que recebe diariamente de seus seguidores. "Eu já caí em tanto buraco que eu já consegui sair, que hoje em dia eu olho e falo: 'P*rra, foi difícil, mas eu dei conta' (...) Eu sei o que é a gente não estar bem, na parte da saúde mental. Eu já passei por cada uma, gente, cada uma, que de verdade, eu fico tão orgulhosa, tão feliz, por estar viva, por estar bem, por estar aqui hoje. Então assim, você que manda mensagem, que abre seu coração para mim, que expõe sua vulnerabilidade para mim, eu te acolho tanto, eu te acolho tanto, sinta-se abraçada nesse momento. E assim, fé, fé, a gente caí no buraco, mas a gente saí do buraco. Viver vale a pena para c*ralho. Vai dar tudo certo", desabafou ela.

Kéfera ainda deixou uma reflexão para seus seguidores e incentivou a todos a continuarem. "Nesta entrevista que eu dei agora, eu relembrei uma frase que eu já falei pra vocês em outros momentos. E ela é assim: 'Você vai passar uma boa parte da sua vida dentro da sua cabeça. Faça ser um bom lugar de se estar'. Então, sabe quando a gente se maltrata, quando a gente fica só se botando para baixo, duvidando da gente, se acolhe e pensa: 'Eu tô fazendo o meu melhor, eu vou dar conta'. Espero que vocês se curem", desejou a influenciadora.

Ao finalizar, a artista relembrou sua mudança de seus hábitos, que transformaram sua vida. Vale lembrar que, recentemente, ela passou a adotar um estilo de vida saudável, com foco na academia."Acho que essa questão do corpo, do forte. É muito além da parte do físico, de uma estética, é a coisa do: 'Esse é o meu tamanho e esse é o tamanho que eu ocupo. E me dá o meu lugar no mundo, porque eu mereço'", concluiu Kéfera.