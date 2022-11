Em recuperação, ator mirim de 'Pantanal' volta à escola após grave acidente

Se recuperando de acidente, ator Gustavo Corasini, que atuou no remake de 'Pantanal', retorna ao colégio após atropelamento

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 10h59

O ator Gustavo Corasini, de 12 anos, que atuou no remake de Pantanal, ainda está se recuperando do grave acidente que sofreu em agosto.

O garoto e um amigo foram atropelados por uma vizinha enquanto brincavam na porta de casa. Gustavo precisou passar por várias cirurgias, e o outro menino de 13 anos não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a falecer.

Retomando sua vida normal, a mãe de Gustavo usou as redes sociais para contar que ele retornou à escola nesta terça-feira, 08, e que também já voltou ao trabalho.

Em vídeo publicado em seu Instagram, ele aparece saindo de casa e chegando ao colégio meses após o acidente.

Em seu feed, na noite de segunda-feira, 07, ele agradeceu ao apoio que recebeu durante o período delicado. "Hoje quero agradecer a todos que nunca me abandonaram. A todos aqueles que seguraram minha mão no pior momento da minha vida. Hoje esse retorno só foi possível porque vocês acreditaram em mim, vocês não me deixaram desistir, cada palavra, cada mensagem lida fortalecia ainda mais a minha fé em Deus", iniciou. "Infelizmente não posso ser injusto, são muitos nomes, então você que fez por mim, sinta- se parte dessa vitória. Quem fez, quem orou, quem torceu sabe bem, a luta não acabou... continuem orando por mim", pediu ainda.

Confira Gustavo Corasini voltando à escola:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Corasini (@gustavocorasini)

Gustavo Corasini passa por nova cirurgia

Recentemente, Gustavo Corasini passou por mais uma cirurgia para engessar seu braço após sofrer um grave acidente. O ator mirim foi internado de novo no último dia 20 para sua terceira cirurgia. Gustavo já realizou operações na perna e no braço. “Infelizmente no sábado a noite ele sentiu dores, pois teve deslocamento do osso da mão e precisou imobilizar. Ele estava muito bem. Estava bem feliz, ficou um pouco frustrado de ter que imobilizar o braço. Mas faz parte”, comentou Fernanda Corasini, mãe do menino, ao site Extra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!