Ator mirim Gustavo Corasini passa por nova cirurgia para engessar o braço: “Sentiu dores”

O ator mirim que atuou em Pantanal, Gustavo Corasini passou por sua terceira cirurgia após sofrer grave acidente em agosto

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 18h33

Nesta terça-feira, 25, Gustavo Corasini (12) passará por mais uma cirurgia para engessar seu braço após sofrer um grave acidente em agosto.

O ator mirim foi internado de novo no último dia 20 para sua terceira cirurgia. Gustavo já realizou operações na perna e no braço.

“Infelizmente no sábado a noite ele sentiu dores, pois teve deslocamento do osso da mão e precisou imobilizar. Ele estava muito bem. Estava bem feliz, ficou um pouco frustrado de ter que imobilizar o braço. Mas faz parte”, comentou Fernanda Corasini, mãe do menino, ao site Extra.

Ainda segundo o site, o artista que interpretou a versão jovem do personagem Tadeu em Pantanal irá passar por uma nova avaliação nesta terça para decidir os próximos passos do tratamento.

Em agosto, Gustavo e um amigo foram atropelados na porta de casa. O ator teve que passar por cirurgias e o outro menino de 13 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Adiado!

Na última segunda-feira, 24, a mãe de Gustavo revelou por meio das redes sociais que o menino terá que esperar um pouco mais para voltar à escola.

"Hoje o Gustavo iria voltar para a escola, estava radiante e a escola tinha dado todo apoio e suporte, mas devido ao descolamento do braço e a pressa dele ficar bom, decidimos esperar. Ontem foi levantar sozinho e por muito pouco não caiu, ainda assim ralou um braço e machucou o pé", contou Fernanda.