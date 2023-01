Em rara aparição, Camila Pitanga é fotografada ao lado do namorado

Camila Pitanga foi vista com o namorado Patrick Pessoa ao desembarcar em aeroporto de São Paulo

Discreta em sua vida pessoal, Camila Pitanga (45) raramente faz aparições públicas ao lado de seu namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa. Mas na noite desta quinta-feira, 12, a atriz foi fotografada desembarcando do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, acompanhada do amado e de alguns amigos do casal.

Camila e Patrick estão juntos desde outubro de 2021, quase um ano após o término da atriz com a artesã Beatriz Coelho. E mesmo tornando o relacionamento com Patrick público, Camila faz questão de manter a privacidade e raramente surge em clima de romance com o professor.

Nos cliques do aeroporto, inclusive, Pitanga aparece sem maquiagem e com um look básico e estiloso, abusando dos tons sóbrios para manter a descrição, assim como o namorado, que usava também óculos escuros na ocasião, para evitar chamar a atenção dos holofotes.

Camila Pitanga e Patrick Pessoa. - Foto: Leo Franco / AgNews

Camila Pitanga publica fotos beijando o namorado

Camila Pitanga surpreendeu os fãs no fim de dezembro do ano passado ao se declarar para o amado, o professor Patrick Pessoa, em suas redes sociais. Discretíssima em sua vida pessoal, a atriz encantou a web ao publicar alguns cliques beijando o namorado e legendou: “Beija eu, beija eu, beija eu, me beija”, fazendo referência a música “Beija eu” de Marisa Monte.

Nos comentários, o casal recebeu uma chuva de elogios: “O importante é ser feliz, o amor não aceita rótulos", disse uma admiradora, “Esteticamente perfeitos! Hahahahah beijos seus lindos! Boas férias professor", brincou outra seguidora. A estrela, inclusive, marcou o perfil do namorado na publicação, e em sua conta, o professor tem conteúdos relacionados a sua profissão, com pouquíssimos cliques ao lado da amada, mantendo também a descrição e a privacidade do relacionamento com Camila.