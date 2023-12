Em novo curta, Manu Gavassi critica tratamento dado às mulheres na música

Manu Gavassi critica tratamento dado às mulheres no mercado da música em curta postado em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 13

Manu Gavassi lançou um teaser sobre o seu novo projeto musical, na tarde desta quarta-feira, 13. No vídeo, a cantora aparece em uma entrevista com ela mesma e faz duras críticas à forma que a indústria da música funciona, abordando questões como a misoginia, o sensacionalismo e o cancelamento.

No curta postado em seu Instagram, a artista aparece dizendo que quer voltar ao mundo da música e é alertada sobre a necessidade de ter polêmicas para ter uma carreira de sucesso. O curta faz parte de um novo projeto da cantora que envolve o lançamento de 3 músicas e 4 curtas.

Manu compara a diferença de tratamento entre mulheres que se envolveram em escândalos de traição e homens: "Se for do lado da mulher, a notícia voa com excelentes resultados. Mas pode causar danos à imagem, nível de perdão baixíssimo e pode te acompanhar pela vida toda", alertou a cantora.

"Se for do lado do homem, já é mais esperado. Então, é uma abordagem conservadora, eu diria. Superperdoável, só tem ganho, mas você é mulher, então, tem que pensar direitinho", ironizou Manu. A cantora também lamentou que não pudesse se tornar uma cantora alternativa, já que é uma ex-BBB.

A artista foi elogiada por seus colegas nos comentários da publicação: "Eu gosto tanto do seu cérebro", escreveu Bruna Marquezine, "Prêmio de melhor roteiro", elogiou Fiorella Mattheis, "Te admiro tanto", comentou Marina Ruy Barbosa.

CONFIRA O CURTA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Manu Gavassi faz desabafo sincero

Manu Gavassi fez um desabafo em seu Instagram e comentou sobre sua ausência nas redes sociais. Além do texto publicado, a cantora ainda respondeu um questionamento feito por muitos fãs, envolvendo a cantora pop americana Taylor Swift.

A artista surgiu em uma série de fotos posando com flores nos cabelos, mostrando uma árvore e um capítulo de um livro sobre natureza. Na legenda, a famosa comentou sobre sua ausência das redes sociais e as consequências disso.

“Se expor menos por aqui é uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque deixa a vida mais leve e mais de verdade. Uma maldição porque sinto que gera margem pra percepção externa de que eu me importo menos, quando eu sou do tipo que se importa demais”,começou dizendo.