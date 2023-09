Em nova fase, Gabriela explica casamento simbólico com o marido: "De última hora"

Em entrevista exclusiva a CARAS Digital, Gabriela contou que pretende oficializar a união no civil com Túlio Dek

Gabriela viu sua vida mudar completamente em dois anos. Após terminar um casamento em que enfrentou dificuldades para engravidar, ela começou a namorar o rapper e artista plástico Túlio Dek, e agora os dois estão à espera do segundo filho. Além disso, decidiu se aventurar na vida empresarial, e criou sua própria marca de produtos para cuidados com o corpo.

Em entrevista exclusiva a CARAS Digital, a influenciadora digital, que decidiu parar de usar o sobrenome Pugliesi, falou sobre como concilia sua carreira com a família, os planos de oficializar a união no civil e também sobre possibilidade de ter mais filhos, já que o amado sempre quis ter uma família grande.

Gabi e Túlio, que já são pais de Lion, que está com nove meses, se casaram simbolicamente em uma igreja em Sertãozinho, no interior de São Paulo, em abril. Ela revelou que os dois pretendem se casar no civil, mas ainda não definiram a data. Eles também não pensam em fazer uma festa para comemorar a união.

"Casamos simbolicamente em uma igreja que fica na fazenda de um amigo. Não organizamos nada previamente, estávamos lá, decidimos de última e hora e aconteceu. Nos consideramos casados já, mas faremos todo o processo de união civil, porém não pensamos em festa ou qualquer tipo de celebração referente a isso, pois a nossa prioridade agora é outra, a nossa família", explicou.

Mais filhos?

Gabi revelou recentemente aos seguidores que está à espera do segundo filho com Túlio, que será um menino. Ao compartilhar em suas redes sociais o vídeo do momento em que conta para o amado sobre a nova gestação, ele brincou com a possibilidade de ter mais três filhos. "Prepara, vamos fazer mais três depois desse", disse ele no vídeo.

A influenciadora digital confessou que não pensa em ter cinco filhos, mas não negou a possibilidade de um terceiro. "Eu acho demais, sempre quis pelo menos dois, e o Tulio sempre brinca que serão cinco, pois é algo que ele sempre quis. Hoje, eu adoraria ter três, pois acho um número equilibrado", revelou.

Em seguida, ela falou que vai pensar em ter mais filhos apenas após o nascimento do segundo herdeiro. "Vamos esperar a chegada do segundo para entender como as coisas acontecerão. Pelo Tulio teríamos mais, mas eu me sinto bem com dois, e acho que com três posso sentir que a família está completa", afirmou.

A própria marca

Cuidar do corpo e da pele sempre foi algo muito comum na vida de Gabriela, conhecida na internet por mostrar sua rotina de treinos e ter uma alimentação saudável. E essa paixão fez com que ela se interessasse cada vez mais por esse universo, tanto que decidiu ter sua própria linha.

"Eu sempre gostei muito de tudo que envolve o mercado de bem-estar, saúde e beleza, e foi essa paixão que me fez desenvolver a Gaab Wellness. Além disso, o fato do meu público ser composto em mais de 90% por mulheres entre 30 e 45 anos, também colaborou para que eu tirasse o projeto do papel", revelou ela à CARAS, explicando que seus produtos são focados em trazer benefícios para a pele, cabelos e unhas.

Para sair do jeito que deseja, Gabriela acompanha todas as etapas. "Eu participo de todos os processos que envolvem a atuação na empresa, desde a pesquisa de mercado, até o desenvolvimento de produtos, acompanhamento de testes de eficácia, estratégias de marketing e negociações de crescimento", afirmou. "O maior desafio foi sempre pensar em produtos com um alto padrão de qualidade, que de fato trouxesse benefícios para o meu público, pois todos nasceram de algo que eu gosto de consumir e que já fazia parte da minha rotina diária", disse ela, revelando que todos os produtos lançados até agora "são muito bem aceitos" e "todos os feedbacks são positivos.

"No momento não tem nada que me preocupe, pois eu tenho muita segurança quanto a todos os produtos que temos lançados, pois cada um passa por um ano de testes, entre calor, luz e comprovação de eficácia, e só após esse processo que eles vão para o mercado", explicou a influencer, que também lançou recentemente uma linha de skincare e em breve pretende anunciar mais novidades.