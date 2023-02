Em nova entrevista Reese Witherspoon se lembra de suas falas de 'Friends': “Estão presas na minha cabeça"

Reese Witherspoon fez participações na série como Jill Green, irmã da personagem de Jennifer Aniston

Reese Witherspoon (46) provou que ainda se lembra de suas falas de Friends após 23 anos. A atriz fez participações na 6ª temporada como Jill Green, irmã da personagem de Jennifer Aniston, Rachel Green.

Durante a entrevista ao Late Night with Seth Meyers, na terça-feira, 7, a estrela disse algumas de suas antigas falas.

Witherspoon começou relembrando o episódio Aquele Em Que Chandler Não Consegue Chorar, em que defendeu seu direito de ficar com o namorado de idas e vindas de Rachel, Ross Geller, personagem de David Schwimmer.

“Rachel fica muito ciumenta e diz: 'Você não pode namorar o Ross.' E eu fiquei tipo: 'Não posso? A única coisa que não posso comer são laticínios'", lembrou ela. "O texto deles foi muito bom naquele programa, então é realmente memorável. Eu tenho todos os tipos de falas engraçadas de Friends que ainda estão presas na minha cabeça", completou.

A atriz também admitiu nervosismo em sua primeira vez no set da icônica sitcom dos anos 90. "Eu estava fora do meu corpo. Meu corpo estava lá, e minha cabeça e meu cérebro estavam em outro lugar. Eu estava tipo, 'Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Oh meu Deus, lá está Joey (Matt LeBlanc). Foi muito divertido, mas eu estava apavorada", admitiu.

Reese Witherspoon e Ashton Kutcher levaram uma bronca de Mila Kunis

Reese Witherspoon expôs a chamada de atenção de Mila Kunis pelas fotos “estranhas” protagonizadas pelos dois no red carpet da comédia romântica ‘Na Sua Casa ou na Minha?’. Em participação no programa ‘Hoda & Jenna'. A atriz contou em meio a risos: “A Mila nos enviou um email ontem. Ela disse: ‘vocês dois estavam constrangedores juntos no red carpet’.

Reese ainda falou sobre sua relação com Mila e Ashton: “Foi muito divertido conhecer o companheiro dela, porque já sou apaixonada por ela há muito tempo”.