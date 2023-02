Mila Kunis dá 'bronca' em Ashton Kutcher por fotos 'estranhas' com Reese Witherspoon

Ashton Kutcher e a atriz Reese Whiterspoon viraram alvo de piadas nas redes por “falta de química” durante tapete vermelho

A atriz Mila Kunis (39) deu uma bronca no marido, o ator Ashton Kutcher (45), e na amiga e colega de profissão, Reese Witherspoon (46), pelas fotos “estranhas” protagonizadas pelos dois no red carpet da comédia romântica ‘Na Sua Casa ou na Minha?’

Em entrevista ao podcast “Chicks in the Office”, o ator deu detalhes de como foi a bronca de sua esposa. “Minha esposa me ligou – ela mandou uma mensagem para Reese e eu juntos e disse:‘Gente, vocês precisam agir como se gostassem um do outro. E eu estava tipo, ‘O que está acontecendo?’“, contou ele aos risos.

Kutcher ironizou as manchetes sensacionalistas dos tabloides norte-americanos: “Se eu colocasse meu braço em volta dela e fosse amigável com ela, eu estaria tendo um caso com ela, esse seria o boato… Se eu ficar ao lado dela e colocar minhas mãos nos bolsos, então não há chance de que isso seja o boato – o boato é que não gostamos um do outro”, falou.

“Reese e eu somos bons amigos, somos muito próximos. Eu não tenho que me defender sobre isso”, acrescentou sobre sua relação com a atriz.

Witherspoon também expôs a chamada de atenção de Kunis em participação no programa ‘Hoda & Jenna'. A atriz contou em meio a risos: “A Mila nos enviou um email ontem. Ela disse: ‘vocês dois estavam constrangedores juntos no red carpet’.

Reese ainda falou sobre sua relação com Mila e Kutcher: “Foi muito divertido conhecer o companheiro dela, porque já sou apaixonada por ela há muito tempo”.

Já sobre sua dinâmica com Kutcher no filme, ela disse: “Ele é muito profissional. É o cara mais divertido. Tipo, ele é um grande pateta. Nos divertimos muito e todas as vezes que ele chegava com uma roupa estranha eu mandava uma mensagem para a Mila. Eu perguntava, ‘o que ele está usando?’”

E parece que a bronca funcionou, os atores foram fotografados em outro red carpet brincando com a situação e se abraçando enquanto trocavam risadas.