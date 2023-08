Em defesa do meio ambiente, Domitila Barros surge limpando praia durante viagem

A ativista e ex-BBB Domitila Barros surpreendeu seus seguidores ao compartilhar vídeo em que aparecia limpando praia durante viagem

Nesta terça-feira, 8, Domitila Barros surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo em que surgia contribuindo para o meio ambiente. A ativista e modelo surgiu limpando a praia em uma de suas viagens.

No clipe compartilhado nas redes sociais, a ex-BBB mostrava tampinhas e pedaços de plástico que havia encontrado na areia da praia. A participante do BBB 23 além de surgir coletando o lixo no cenário paradisíaco, ainda guardou o que foi encontrado em um barco para descartar longe da praia.

Na legenda da postagem, a Miss Alemanha trouxe dados sobre a preservação do meio ambiente. “ ‘Em 2021, os principais exportadores de plástico e borracha foram a China ($ 162 bilhões), Alemanha ($ 98,2 bilhões), Estados Unidos ( $87,3 bilhões), Coreia do Sul ($ 51, 4 bilhões) e Japão ($41,5 bilhões)’ – Observatório de Complexidade da Economia”, escreveu Domitila dando dados sobre o consumo de plástico no mundo.

Após isso, a estrela ainda fez uma reflexão sobre o impacto do plástico no meio ambiente: “Será que lá onde fica o dinheiro do consumo é onde a gente está limpando o oceano? As consequências da sujeira causada não conhecem fronteiras”.

O ato de Domitila de tirar um tempo de suas férias nas Maldivas foi muito elogiado pelos seus seguidores nos comentários. “Seu conteúdo é tão importante para o mundo. Trazer a realidade por trás do luxo de Maldivas é muito mais que necessário, é urgente. Conscientização com ação é o segredo”, aplaudiu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Como é bom te acompanhar”. Uma admiradora ainda comentou: “Domi, você é demais”.

O ator Bruno Gissoni marcou presença nos comentários e deixou um emoji de aplausos na postagem. Domitila aproveitou para interagir com o astro de novelas: “Vocês ainda estão na ilha? Queria muito encontrar vocês”.

Previsão!

Recentemente, Domitila participou do podcast “Podpah” e assustou os apresentadores Igão e Mítico. Isso porque a ex-BBB fez uma previsão para um dos apresentadores e causou comoção ao vivo.

“Você tá com dois anos muito férteis. Igão, olha pra mim, existe um portal azul. Você tem um sêmen muito masculino. Você não é pai de menina. Igão você tem uma energia muito masculina”, manifestou a ativista.