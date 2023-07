Domitila Barros faz previsão sobre apresentador e deixa internautas em pânico: ‘Toma cuidado’

Ex-BBB Domitila Barros causa pânico ao fazer previsão sobre apresentador ao vivo

Nesta última quinta-feira, 20, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e ativista Domitila Barros causou um susto ao vivo! Durante sua participação no podcast PodPah, a modelo fez uma previsão sobre o futuro de um dos apresentadores, Igor Cavalari, que deixou todo mundo em choque.

“Mas o que o vento disse foi que o Igão, nesses próximos dois anos… Os próximos dois anos você tem que decidir o que você quer da sua vida”, disparou a ex-sister para o parceiro de programa de Mítico Jovem. “Que susto, pensei que ia ser pai”, brincou Igão. “Se você quiser, é isso que vem”, rebateu Domitila.

“Você tá com dois anos muito férteis. Igão, olha pra mim, existe um portal azul. Você tem um sêmen muito masculino. Você não é pai de menina. Igão você tem uma energia muito masculina”, continuou a ativista. “Mano, eu estou com medo de entrar alguém grávida de mim”, brincou Igor, assustado com a situação.

“Tem três boyzinha no teu carma que tu tem que se ligar. Ele não se emociona não. Agora tem três que ganhou o coração dele. Eu não sei o nome delas. Igão, se você chegar até março de 2024 sem… ‘engravidou’… A questão é, nós três somos cancerianos. Então todo mundo quer ter o filho da gente. Porque a gente assume. Infelizmente, daqui pro Carnaval de fevereiro, Igão vai ser pai de uma menina. Ele vai ter problema de pensão”, disse Domitila.

“Infelizmente, você é canceriano, véi. Você tem que se ligar nos próximos dois anos. Os próximos dois vão ser muito decisivos pra sua vida. E você vai ter que tomar muito cuidado nas decisões que você vai tomar. Nem tudo que é oportunidade é oportunidade. É isso”, completou a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Podpah (@podpah)

Ex-BBB Domitila relembra infância e revela pagamento de avó com bananas: 'História familiar'

Domitila Barros contou para o Podcast CARAS sobre sua infância, relembrando que pagamento de avó era feito com bananas. "Tem uma história familiar que a minha vó, mãe da minha mãe, trabalhava como empregada em uma família - eu era pequena e já lembrava da minha mãe contando - e o pagamento dela era feito em bananas. Isso quando eu era pequena, não é dez séculos atrás. Lembro quando vovó chegava com as bananas, por exemplo, porque era o dia que ela recebia o pagamento", revelou Domitila Barros.