Eliezer surpreende ao mostrar pedido inusitado de Viih Tube

Após sofrer um descolamento de placenta, Viih Tube e seu bebê, Ravi, estão bem, mas ela precisa ficar de repouso até se recuperar completamente. Nesta sexta-feira, 31, Eliezer brincou ao dizer que a influenciadora tem usado a desculpa de estar grávida até mesmo para as tarefas mais simples, como pegar o controle remoto.

"Quem vê assim nem imagina que usa a desculpa "tô grávida" até para pegar o controle da TV. Quantas vezes vocês acham que ela fala 'to grávida' por dia?", brincou ele, que publicou uma foto da esposa nos stories. O pai de Lua ainda mostrou um momento em que a ex-BBB pede para o marido pegar seus remédios que estão bem mais perto dela. "Não é possível. Faz de novo. Eu quero mostrar", diz ele em tom descontraído.

Viih Tube faz relato após descolamento de placenta

Na úlitma sexta-feira, 24, Viih Tube relatou que sofreu um descolamento de placenta após contrair uma virose durante sua viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco. Ela notou que algo estava errado após ter um sangramento intenso durante uma reunião com um cliente, levando-a a procurar atendimento médico imediato.

"Fomos para o hospital. Expliquei o que tinha acontecido. Na hora que eu vi o coração pulsar, eu desabei, chorei muito. E aí, deu uma alívio em mim, no Eli, em todo mundo. O bebê está bem, perfeito, saudável, e descobrimos que eu tive um descolamento de placenta", explicou.

"Meu médico me explicou que tem mães que às vezes não fazem nada e descolam a placenta inteira, a metade, então, eu vou me frustrar tentando descobrir o que eu fiz. Meu descolamento foi só na beiradinha, mas se eu me estressar, pode aumentar o descolamento e se tornar uma gravidez mais difícil. Então, eu estou de repouso. Repouso total por 15 dias e não posso fazer algumas coisas", completou.