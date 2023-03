Eliezer se declara para Viih Tube na reta final da gestação da primeira filha do casal

O ex-BBB Eliezer emocionou seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um texto para sua namorada Viih Tube

Nesta sexta-feira, 31, Eliezer emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma declaração romântica para sua namorada Viih Tube.

O ex-BBB compartilhou uma foto da influenciadora que está na reta final da gestação da primeira filha do casa, Lua, e outro clique do casal no sofá de casa.

“Amor, mais uma noite ruim daquelas, né? Sei que não tem sido fácil e não posso nem imaginar o que você está sentindo, não só fisicamente mas aí dentro do seu coraçãozinho também”, começou dizendo Eli.

O participante do BBB 22 ainda escreveu: “Tô aqui pensando: ‘Deus, como essa menina... menina não, mulher, de um metro e meio de altura (não me xinga) é tão gigante’. Sou muito abençoado e tenho certeza que sou até preferido, por tanta cpoisa que Deus faz na minha vida e você definitivamente é a melhor delas. Te amo, fica bem e já já tudo isso vai passar e vamos estar com nosso pacotinho nos braços”.

Nos comentários, Viih Tube se emocionou com o texto do amado: “Ai amor, você é tão perfeito, te falei isso mil vezes ontem antes de dormir depois do jantar que fez pra toda família, eu sei lá se mereço você viu, você é meu porto seguro amor, meu pedaço de paz! Te amo daqui até a Lua! Obrigada por tanto e por tanto apoio, você sabia que eu amaria acordar e ver isso”.

Os seguidores de Eli também adoraram o texto e rasgaram elogios nos comentários! “Eliezer, o homem dos sonhos de todas nós mulheres. Parabéns Viih, nunca deixe esse homem escapar”, escreveu uma fã.

E outra seguidora comentou: “Com fé em Deus vai dar tudo certo, logo logo a pequena Lua vai estar chegando trazendo muitas alegrias, amor e muitas felicidades. Vai dar tudo certo”.

Tá chegando!

Viih Tube recebeu chuva de elogios nesta sexta-feira ao publicar um vídeo mostrando como está seu corpo na reta final da gravidez.

A futura mamãe de primeira viagem surgiu com lingerie preta mostrando todos os detalhes das mudanças que ocorreram em seu corpo.