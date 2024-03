Eliezer rebate comentários sobre 'ser bancado' por Viih Tube: "Interesseiro"

Acusado de interesseiro, Eliezer rebate comentários sobre 'ser bancado' por Viih Tube após mostrar detalhes da nova mansão do casal

O ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 29, para falar algo que vem lhe incomodando. Após mostrar alguns detalhes de sua nova mansão com a influenciadora digital Viih Tube, ele foi acusado de "ser bancado" por sua esposa.

Nos stories de seu Instagram, Eli compartilhou alguns prints de comentários no último vídeo publicado em seu feed, onde ele mostrou alguns registros de sua nova residência. "Ele surfando no dinheiro da garota", "Com certeza ele não pagou nem um tijola da casa", diziam as críticas.

Irritado, o influenciador rebateu os comentários. "Não seja esse tipo de gente. Quando você ver alguém prosperando ou conquistando algo, não diminua a pessoa, porque isso volta pra você da pior maneira. Justiça divina não falha. E o que a gente aponta diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o próximo", escreveu o pai da pequena Lua Di Felice.

Em seguida, ele trouxe um relato sobre seu relacionamento, onde ele omitiu uma informação do público, com medo de ser chamado de interesseiro, e mesmo assim foi criticado. "Lembram quando me perguntaram se eu ia morar com a Viih? Na época, eu já estava morando na casa dela e menti falando que ia continuar no meu apartamento 'por enquanto'. Sabe porque eu menti? Porque eu achei que iriam me chamar de interesseiro. E qual foi o resultado? Me cancelaram porque eu estava negando a paternidade", contou Eliezer.

Que continuou: "As pessoas são frustradas mesmo! As pessoas não podem ver ninguém prosperando ou melhorando de vida porque não aceitam e a inveja grita mesmo (...) Elas não aceitam que alguém esteja "melhores" do que elas, mas são incapazes de olhar pra própria m*rda que é a sua própria vida".

Eliezer ainda compartilhou comentários positivos e celebrou os seguidores que lhe apoiam. "Sejam esse tipo de pessoa que fica feliz pelo próximo, que eu tenho certeza que a sua vida vai andar", declarou o ex-BBB.

Ao finalizar, ele ainda declarou que a sua nova residência é uma conquista do casal. "A NOSSA Casa dos sonhos que conquistamos JUNTOS. Isso é mais forte do que qualquer hater fracassado", escreveu Eliezer ao compartilhar o vídeo onde mostra os detalhes de sua mansão.

Confira o desabafo completo: