Eliezer mostra obras de mansão que vai morar com Viih Tube

Eliezer e Viih Tube estão em uma corrida contra o tempo para passar o Natal com a filha, Lua di Felice, na nova mansão da família, em São Paulo. A construção está bem adiantada e nesta quarta-feira, 13, o influencer mostrou o lago artificial do local e os operários cavando o terreno para o plantio de árvores, como coqueiro e pitangueira, no entorno do local, que também servirá como piscina.

"E a obra, Eli, dá tempo de terminar em 18 dias?", quis saber um internauta na caixinha de perguntas do Stories do Instagram. "Você é fã ou hater?", brincou o ex-BBB, enquanto filmava a confusão no canteiro de obras. Viih e Eli já tinham mostrado alguns detalhes do futuro lar, que terá até academia e sauna.

"Vamos ter lareira, spa, academia, ofurô, brinquedoteca, horta, redário, e mais coisinhas que não dá para contar agora...", adiantou Eliezer há algumas semanas sobre a casa. O local foi comprado em março pelo casal e fica no bairro Granja Viana, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Eliezer mostra projeto da área externa

Viih Tube e Eliezer estão reformando uma mansão para morar com sua família. E nesta sexta-feira, 8, o influenciador digital exibiu detalhes do projeto da área externa. Para a área, o casal escolheu uma opção diferentona. A piscina imitará um lago, com pedras nas laterais e dois patamares de profundidade. Ela ainda contará com uma cascata e um deck com areia, que leva duas espreguiçadeiras e um guarda-sol para aproveitar o dia de sol.

A área externa fica logo depois da sala, que conta com uma visão panorâmica para todo o lazer que a casa tem para lhe oferecer. O lugar ainda conta com outro deck de madeira, que dá acesso ao imóvel. "Vocês estão perguntando como vai ficar o projeto do lado. Vai ficar bonito, né?", perguntou Eli nos stories de seu perfil oficial do Instagram.